В барнаульском микрорайоне Спутник 27 июня перекроют улицу Смородиновую

Движение автомобильного транспорта будет закрыто с 8:00 до 23:00 в воскресенье, 27 июня.

Улицу Смородиновую в районе пересечения с улицей Соловьиной в микрорайоне Спутник перекроют из-за работ по прокладке водоотводной трубы, информирует официальный сайт города.

Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

по маршруту № 110: …ул.Соловьиная — ул. Ясеневая — ул. Кленовая — ул. Смородиновая, далее по маршруту;

по маршруту № 144: …Павловский тракт — ул. Смородиновая — ул. Кленовая — ул. Ясеневая — ул. Соловьиная, далее по маршруту.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, по возможности выбирать заранее маршруты объезда.