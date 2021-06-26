Спросить президента: Алтайский край в числе лидеров по количеству вопросов на прямую линию с Путиным

30 июня состоится традиционная прямая линия с президентом, больше всего вопросов главе государства задали на тему пандемии, роста тарифов ЖКХ, индексации пенсий и заработных плат.

До прямой линии с президентом осталось пять дней. По информации канала «Россия-1», пять регионов отправили больше всего вопросов на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Это Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецкая область. На вечер пятницы, 25 июня, уже обработано почти 272 тысячи звонков, почти 92 тысячи СМС и 9 тысяч ММS.

Почти 38 тысяч обращений россияне прислали президенту через мобильное приложение. Еще 40,5 тысячи вопросов поступило на сайт. Больше 12,5 тысячи вопросов заданы через социальные сети, сообщает портал Смотрим.ру

Трансляция программы “Прямая линия с Владимиром Путиным” состоится на телеканалах холдинга ВГТРК “Россия 1” и “Россия 24”, а также в эфире радиостанций “Маяк”, “Вести FМ” и “Радио России”.

Каждый желающий ещё может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы так же принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40