18 тонн небезопасного мяса курицы из Казахстана не пустили в Алтайский край

Нарушение ветеринарного законодательства выявили инспекторы регионального Россельхознадзора с 18 по 22 июня 2021 года на государственной границе.

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В Рубцовском районе инспекторы проводили ветеринарный контроль и установили, что граждане Казахстана на грузовом автомобиле перевозили 17,995 тонны мяса птицы из своей страны в Республику Хакасия. Товар, производителем которого является ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика», везли в сопровождении ветеринарного сертификата, содержащего недостоверные сведения. Дата выработки на большей части продукции, указанная в сертификате, не соответствовала нанесённой на маркировке.

Ветеринарный сертификат признан недействительным. Подконтрольный груз не пустили в Алтайский край и вернули по месту отправки.