Барнаулец поругался с братом и убил его

Убийство произошло 23 июня 2021 года. Следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Фото: istockphoto

Установлено, что вечером 45-летний барнаулец пришёл в гости к своему младшему брату. Они выпили, между ними произошла ссора, переросшая в обоюдную драку. Старший брат из-за малозначительного повода умышленно нанёс хозяину дома множественные удары в область жизненно-важных органов и покинул место преступления. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемого в совершении убийства задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.