Елисеев день: народные приметы на 27 июня

В народном календаре 27 июня — Елисей Гречкосей, Елисеев день, Елисей — по колено в овсе.

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Если вы ещё сомневаетесь в том, что гречка — один из самых популярных злаков в России, то посмотрите, сколько дней июня посвящено ей в народном календаре. 27 июня продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня Гречкосей.

С давних пор гречка входила в рацион наших предков. В народе говорили: «Гречневая каша — матушка наша, а хлеб ржаной — отец родной». Завезли к нам гречиху из Азии, и она быстро пришлась по вкусу славянам. Гречневая каша обладает отличными вкусовыми и питательными свойствами, кроме того, она полезна для здоровья.

Выращивать на Руси гречиху начали приблизительно в VII веке. Название она получила из-за того, что во времена Киевской Руси разведением этой культуры по большей части занимались греческие монахи.

Наши пращуры в этот день загадывали о погоде:

Если день дождливый, то непогода может ещё семь недель простоять. Если же хоть на минутку выглянуло солнце, то есть надежда, что лето будет сухое и получится благополучно убрать сено. Если же долгое время не было дождя, такого нужного наливающимся восходам, то заклинали крапиву. Секли жгучую траву, чтобы получить из неё влагу. Согласно поверью, «крапива ожжёт небесную высь, и та даст волю дождям».

Запреты в день Елисея Гречкосея

Наши предки издревле придерживались запрещающих примет в этот день. Почти все приметы 27 июня связаны с работой, которую необходимо выполнять качественно и основательно. Того, кто 27 июня будет работать спустя рукава, обязательно в будущем ждут финансовые трудности, поэтому лучше не лениться.

В этот день запрещено долго лежать в кровати, а в течение всего дня бездельничать. В народе считали, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с тяжёлым заболеванием. В этот день нужно работать, а если остаётесь дома, то сделайте уборку, займитесь перестановкой, переберите вещи, наведите порядок в шкафах и на полках.

Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки и лекарственные препараты на спирту, говорят, что так можно отравить свой организм. Издревле наши предки говорили, что 27 июля спиртные напитки наполнены нечистью, которые попадают в человеческое тело и начинают вытворять с ним не самые приятные вещи.

Нельзя в этот день переедать, в противном случае у вас будет болеть живот. В этот день лучше поголодать, так вы поможете своему организму очиститься от негатива, который накопился за долгое время.

27 июня: приметы и поверья

Солнечные лучи в этот день неизбежно приведут к плохому урожаю.

Если ближе к вечеру становится теплее, а ближе к ночи холоднее — быть грозе.

Лягушки начали по земле прыгать — будет ливень.

Много комаров — это к урожаю на ягоды, а если мошек много — то на грибы.

Сколько в небе видишь птиц — столько будет тёплых дней этим летом.

Много звёзд на ночном небосводе — к хорошим новостям.

Рыба начала плескаться в озере — пора отправляться на рыбалку, будет хороший улов.

Чайки на воду сели, но при этом не хотят купаться — жди вёдра.

Утки стали тише — будет гроза.

Коршуны парят в небе — к хорошей погоде.

Зяблик начал звонко петь — погода ясной будет.

Блестящие звёзды предвещают жару, падающие — ветер, а мерцающие — грозу.

Чёрные тучи в полдень набежали — вечером будет сильный дождь.

Урожай пшеницы грядёт, если после солнца сразу дождь пошёл.

Лучи солнца хорошо отсвечивают на воде — будет хороший урожай.