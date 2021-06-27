Елисеев день: народные приметы на 27 июня

В народном календаре 27 июня — Елисей Гречкосей, Елисеев день, Елисей — по колено в овсе.
Если вы ещё сомневаетесь в том, что гречка — один из самых популярных злаков в России, то посмотрите, сколько дней июня посвящено ей в народном календаре. 27 июня продолжали сеять самую позднюю гречиху, от чего и прозвали святого покровителя дня Гречкосей.
С давних пор гречка входила в рацион наших предков. В народе говорили: «Гречневая каша — матушка наша, а хлеб ржаной — отец родной». Завезли к нам гречиху из Азии, и она быстро пришлась по вкусу славянам. Гречневая каша обладает отличными вкусовыми и питательными свойствами, кроме того, она полезна для здоровья.
Выращивать на Руси гречиху начали приблизительно в VII веке. Название она получила из-за того, что во времена Киевской Руси разведением этой культуры по большей части занимались греческие монахи.
Наши пращуры в этот день загадывали о погоде:
Наши предки издревле придерживались запрещающих примет в этот день. Почти все приметы 27 июня связаны с работой, которую необходимо выполнять качественно и основательно. Того, кто 27 июня будет работать спустя рукава, обязательно в будущем ждут финансовые трудности, поэтому лучше не лениться.
В этот день запрещено долго лежать в кровати, а в течение всего дня бездельничать. В народе считали, что лентяи и бездельники в скором времени могут столкнуться с тяжёлым заболеванием. В этот день нужно работать, а если остаётесь дома, то сделайте уборку, займитесь перестановкой, переберите вещи, наведите порядок в шкафах и на полках.
Нельзя в этот день употреблять спиртные напитки и лекарственные препараты на спирту, говорят, что так можно отравить свой организм. Издревле наши предки говорили, что 27 июля спиртные напитки наполнены нечистью, которые попадают в человеческое тело и начинают вытворять с ним не самые приятные вещи.
Нельзя в этот день переедать, в противном случае у вас будет болеть живот. В этот день лучше поголодать, так вы поможете своему организму очиститься от негатива, который накопился за долгое время.
Солнечные лучи в этот день неизбежно приведут к плохому урожаю.
Если ближе к вечеру становится теплее, а ближе к ночи холоднее — быть грозе.
Лягушки начали по земле прыгать — будет ливень.
Много комаров — это к урожаю на ягоды, а если мошек много — то на грибы.
Сколько в небе видишь птиц — столько будет тёплых дней этим летом.
Много звёзд на ночном небосводе — к хорошим новостям.
Рыба начала плескаться в озере — пора отправляться на рыбалку, будет хороший улов.
Чайки на воду сели, но при этом не хотят купаться — жди вёдра.
Утки стали тише — будет гроза.
Коршуны парят в небе — к хорошей погоде.
Зяблик начал звонко петь — погода ясной будет.
Блестящие звёзды предвещают жару, падающие — ветер, а мерцающие — грозу.
Чёрные тучи в полдень набежали — вечером будет сильный дождь.
Урожай пшеницы грядёт, если после солнца сразу дождь пошёл.
Лучи солнца хорошо отсвечивают на воде — будет хороший урожай.