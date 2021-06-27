Роспотребнадзор сообщил о высокой численности комаров в Алтайском крае

В сравнении с показателями аналогичного периода 2020 года в июне 2021-го комаров в два раза больше.

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Процесс увеличения численности комаров на Алтае происходит раз в 5 лет. По информации ведомства, природные условия в этом году благоприятны для их активного размножения.

Численность комаров несколько снизится в период вылета стрекоз (конец июня — начало июля), активность прекратится при наступлении холодной дождливой погоды, как правило, это III декада сентября — I декада октября.

Отметим, что сейчас также высокая активность и численность мошек.

Чтобы обезопасить себя от укусов комаров и мошек, необходимо использовать репелленты согласно инструкции на флаконе.

Для предупреждения залёта комаров и мошек в жилые помещения следует провести засетчивание форточек противомоскитной сеткой, на дверь повесить полог, обработанный репеллентом с наружной стороны. При обнаружении комаров в жилом помещении их можно уничтожить с помощью электрофумигатора с последующим проветриванием помещения. На дачных, садовых участках ёмкости для полива необходимо закрыть полиэтиленовой плёнкой, своевременно скашивать траву, чтобы предотвратить выплод комаров.

В настоящее время дезинфекционными предприятиями края проводятся химические обработки против комаров и мошек по заявкам директоров летних оздоровительных лагерей, парков и других собственников территорий.