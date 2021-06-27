В алтайских заказниках чистят берега рек

Уборкой занимаются инспекторы и волонтёры.

С начала тёплого сезона сотрудники краевого учреждения «Алтайприрода» вместе с волонтёрами провели на территории Алтайского края четыре акции по очистке прибрежных территорий в рамках марафона «Чистые берега Сибири», пишет Минприроды края.

Одна уборка состоялась в Солтоне на берегу реки Нени. Там чистить берега вышли школьники. Ещё одна — в Красногорском районе, у реки Чапша, где поработали волонтёры от местных партийных организаций. КГБУ «Алтайприрода» обеспечили участников перчатками и мешками для сборки мусора.

В заказнике «Лебединый», через который протекает река Кокша, инспектор Алексей Солдатов вместе с жителями посёлка Урожайный собрали вдоль берега несколько мешков мусора. В Хабарском заказнике берега Бурлы инспектору Михаилу Кондратьеву помогли очистить местные школьники.

С береговой линии общей протяжённостью порядка 10 км собрали почти 50 мешков мусора.