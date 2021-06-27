В барнаульский вуз хотят вернуть химиков и биологов

По официальным данным, обеспеченность лечебных учреждений врачами в Алтайском крае не превышает 70 процентов.

Николай Якушев

Фото: Андрей Кравцов

Дефицит кадров в системе здравоохранения — острейшая социальная проблема, с которой сталкиваются практически все жители Алтайского края. Именно эта проблема была названа одной из основных по итогам проведённого в регионе Народным фронтом мониторинга диспансеризации населения.

Между тем эксперты полагают, что одной из причин сложившегося положения являются просчёты в организации профориентации ещё в школе. Факты это подтверждают: с каждым годом в Алтайском крае снижается количество учеников, выбирающих для государственной итоговой аттестации химию и биологию. А это значит, что в профессию идёт всё меньше абитуриентов.

Эксперты ОНФ проанализировали ситуацию на основе данных Министерства образования и науки Алтайского края. Так, в 2020 году ЕГЭ по химии в регионе сдавали на 500 школьников меньше, чем в 2019-м. Количество сдававших ЕГЭ по биологии за это же время снизилось в 2,5 раза. Исчезают химико-биологические классы в алтайских школах: если в 2019 году их было 138, то сейчас 76. Уровень подготовки в оставшихся тоже падает, поскольку с детьми занимается всё меньше учителей высшей категории. В Алтайском государственном педагогическом университете (АГПУ) нет программы подготовки будущих химиков и биологов. На весь регион осталось 68 учителей химии и 84 учителя биологии в возрасте до 35 лет.