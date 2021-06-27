Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем молодежи

Уважаемые юные барнаульцы!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодежь Барнаула уверенно заявляет о себе во всех сферах жизни — учится и работает, занимается спортом, научным поиском, развивает свои творческие способности, достойно представляет родной город, регион и свою страну на соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Молодые люди активно участвуют в реализации значимых социальных, патриотических и образовательных проектов.

Самых высоких похвал заслуживает общественная активность наших юных граждан. В период борьбы с коронавирусом барнаульские волонтеры в рамках акции #МЫВМЕСТЕ оказали помощь всем обратившимся горожанам.

Дорогие друзья, уверен, что ваша энергия, настойчивость в достижении цели, стремление к максимальной самореализации, придадут новый импульс развитию Барнаула. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия, исполнения всего задуманного! Пусть ваша жизнь будет успешной, насыщенной яркими событиями, незабываемыми встречами и добрыми делами!