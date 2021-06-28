76 лет назад Николай Гаврилов участвовал в легендарном Параде Победы

Практически вся послевоенная жизнь фронтовика Николая Гаврилова была посвящена тому, чтобы не осталось белых пятен в истории Великой Отечественной войны и чтобы участие Алтайского края в Великой Победе нашло в ней всестороннее отражение. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения.

Николай Гаврилов был награждён орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», боевыми медалями.

Фото предоставлено историческим факультетом АлтГУ.

В первом эшелоне

Николай Гаврилов родился 22 мая 1921 года на древнерусской Тверской земле, в селе под удивительным названием — Святое. Крестьянский сын мечтал стать учителем, окончив педучилище, в 18 лет начал преподавать в школе физику и математику. Но вскоре его призвали в ряды Красной Армии. Демобилизовавшись, вернулся к учительскому делу, а тут — война!

Уже 23 июня 1941 года он обратился в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Как подготовленного бойца, Николая Гаврилова направили на участок, занимавшийся формированием в Калининской области партизанских отрядов. Уже в июле фашисты оккупировали большую часть области, и партизаны наносили противнику в его же тылу серьезный урон.

С 1943 года Гаврилов сражался в составе Новоград-Волынской стрелковой дивизии, отличившейся в Орловской наступательной операции. Николай Степанович был комсоргом полка, отнюдь не номинальное звание требовало всегда быть в первых рядах, да и по характеру он не привык отсиживаться за чужими спинами. Случалось, в ходе боёв принимал на себя командование. В одном из сражений его буквально изрешетило осколками снаряда. Три месяца лечения в госпитале, три сложные операции, но два осколка извлечь так и не удалось — остались в плече. Гаврилов вновь добивается отправки на передовую. Теперь уже в составе бригады 3-го Белорусского фронта победной весной участвовал в ожесточённых боях за Кёнигсберг и Пиллау.

24 июня 1945 года Николай Гаврилов был в строю воинов-победителей в том легендарном Параде Победы в Москве, где предали огню знамена поверженного врага.

Назначение — Барнаул

По воле судьбы он стал воином, но мечте не изменил. После войны Николай Гаврилов окончил Высший военно-педагогический институт им. М.И. Калинина в Ленинграде по специальности «история СССР», работал в вооружённых силах Туркестана.

Когда в 1966 году открылось Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, Николая Степановича пригласили преподавателем. Почти десять лет он возглавлял здесь кафедру марксизма-ленинизма, ушёл в отставку полковником запаса.

Некоторое время работал в Алтайском политехническом институте, защитил кандидатскую диссертацию по теме военно-организационной деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны. А в 1979 году принял приглашение на работу в Алтайский госуниверситет. Работал доцентом кафедры истории КПСС, которая с 1981 года стала кафедрой истории СССР, а после реорганизации — кафедрой истории советского общества. Полковник Гаврилов (а именно так коллеги и ученики с уважением называли его между собой) обладал даром убеждения и серьёзными знаниями. Он преподавал историю России периода 1917–1945 гг., спецкурс и спецсеминар по истории Великой Отечественной войны. Его идейная убеждённость и глубокое знание предмета не могли не вызывать уважения. Как боевой офицер, он вносил в тему войны личный опыт, рассказывал о том, что знал не понаслышке.

Николаем Гавриловым подготовлены разделы по истории военного периода в «Энциклопедии Алтайского края» и ряде других изданий. На счету его, члена Союза журналистов СССР, 120 публикаций в различных СМИ. Фундаментальная монография Николая Гаврилова «Алтай в Великой Отечественной войне» с фактической стороны остаётся наиболее полной публикацией по истории Алтайского края 1941–1945 гг.

Среди сегодняшних вузовских и школьных преподавателей истории немало благодарных учеников Гаврилова. В научном кружке, который вёл Николай Степанович, занималась, будучи студенткой, и нынешний декан исторического факультета АлтГУ, доктор исторический наук Евгения Демчик.

— Николай Степанович умел заинтересовать, — рассказывает она. — Предлагаемые им темы, как правило, были связаны с различными аспектами военной истории, а источниковой основой для них служили материалы школьных коллекций кабинетов боевой славы, музеев предприятий Барнаула, интервью с участниками войны и тружениками тыла. Научные работы кружковцев, основанные на уникальном фактическом материале, нередко получали почётные грамоты на всесоюзных конкурсах студенческих работ.

Николай Степанович искренне интересовался жизнью своих студентов, оказывал поддержку, и не только моральную, причём делал это очень деликатно. Евгении Валентиновне много раз доводилось бывать в семье Гавриловых, радушная хозяйка Надежда Григорьевна хорошо знала учеников супруга. За чаем в этом доме можно было обсудить любые проблемы. Рукастый полковник умел всё делать по дому и на даче, любил собирать грибы. А ещё он много времени проводил с внуками: играл с ними в развивающие игры, обсуждал прочитанное, что-то мастерил — словом, был настоящий дед. И спустя годы он отличался завидной военной выправкой. Евгения Демчик вспоминает, как однажды, уже работая с Николаем Степановичем на одной кафедре, вместе вышли на улицу в ужасный гололед. Казалось, устоять невозможно, но он взял её под руку так твёрдо, что Евгения поняла — упасть не позволит.

Николай Гаврилов был патриотом своей страны. Как личную драму воспринимал он распад СССР и партии. Вступив в ряды КПСС ещё в 1940 году, он оставался убеждённым коммунистом до конца своих дней. Николая Степановича не стало в 1992 году.

Неоценимый вклад

В его жизни неразрывно с педагогической шла исследовательская работа. Многие годы в центральных и региональных архивах Николай Степанович изучал документы и публикации, связанные с комплектованием и боевым подвигом сформированных в Сибири и на Алтае воинских подразделений, с работой оборонных предприятий, расспрашивал ветеранов. Именно Гаврилов впервые конкретно и детально представил боевой и трудовой подвиг жителей Алтайского края, уделив особое внимание проведению мобилизации людских и материальных ресурсов для фронта, для победы. Ездил по краю с лекциями, публиковал статьи в краевых СМИ.

Он щедро делился наработанным со студентами и аспирантами, его материалы используются в учебной и научной работе и сегодня.

Как сообщала «Вечёрка», в 2020 году полковник, кандидат исторических наук, начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела БЮИ МВД России по Алтайскому краю Александр Богуцкий выпустил книгу «Огненные дороги: хроника боевого пути».

— Я знал, что Николай Степанович хотел написать книгу о наших дивизиях, но не успел, — говорит Александр Васильевич. — Его супруга Надежда Григорьевна поделилась собранным им материалом по боевым действиям алтайских соединений. Там были воспоминания участников войны, выписки из архивных документов, фотографии. Это и стало для меня началом большой работы.

Книгу, рассказывающую о боевом пути сформированных на Алтае дивизий, автор посвятил Николаю Гаврилову.