Алтайские полицейские задержали двух закладчиков «синтетики»

У них изъяли 90,32 грамма наркотиков.

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Вещество жители Рубцовска 1986 и 1991 годов рождения распространяли в южной и западной частях города с мая по июнь 2021 года путём организации тайников-закладок. С очередной партией их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» по дороге из Барнаула.

При задержании у них обнаружили и изъяли расфасованную по пакетам смесь, содержащую наркотическое средство.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном размере». Ведётся следствие, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.