Барнаульская каноистка завоевала серебро первенства Европы

С 24 по 27 июня в польской Познани состоялось первенство Европы среди юниоров до 19 лет и молодёжи до 23 лет по гребле на байдарках и каноэ.

В составе юниорской сборной России Алтайский край представила София Штиль, воспитанница СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко (тренер Михаил Волков).

В заключительный день соревнований София (на фото слева) стала серебряным призёром первенства на каноэ-двойке на дистанции 200 метров в связке с Елизаветой Выпряжкиной из Самарской области.