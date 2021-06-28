Барнаульский зоопарк показал, как выглядят птенцы голубей

Фото маленьких птиц мира в своём аккаунте опубликовал барнаульский зоопарк.

Фото: барнаульский зоопарк

Мы настолько привыкли к голубям в городских декорациях, что едва ли замечаем их присутствие. Они выпрашивают у нас еду в уличных кафе, неуклюже перебегают дорогу, взмывают живописными стайками в скверах. Но при таком тесном общении мы никогда не видим птенцов этих птиц. Все голуби, которых мы встречаем на своём пути, уже взрослые. Крупные, сизые, иногда белые и рыжие.

Но все эти взрослые голуби когда-то были птенцами. Так почему мы не видим маленьких голубей? Отвечаем на этот вопрос.

Сизые голуби моногамны. Они выбирают одного партнёра на всю жизнь, после чего начинают интенсивно размножаться.

Фото: Барнаульский зоопарк

Ухаживает голубь очень красиво:

— долго щеголяет перед самкой, привлекая её внимание;

— не покидает свой объект обожания ни на секунду;

— громко и настойчиво воркует; раздувает шею;

— распускает крылья;

— его коронным приёмом является вертикальная стойка с распущенным веером хвостом.

⠀

Если самка приняла ухаживания — птицы «целуются», чистя друг друга клювами.

Фото: Барнаульский зоопарк.



В дикой среде голуби предпочитают вить гнёзда в укромных уголках: в скалах, в труднодоступных для хищников расселинах, в пещерах. Городские голуби стараются выбирать для гнездования похожий на скалы ландшафт, поэтому зачастую вьют гнёзда в закрытых пространствах — на чердаках высотных домов, в пустотах под крышами, под мостами. То есть там, где обнаружить их гнездо непросто. Ведь человек в системе ценностей голубей воспринимается не только как существо, подкармливающее их в парке, но и как хищник.

Гнездо голубя представляет собой небольшую кучку веточек соломы и прочего материала с небольшим углублением в центре. Причём самец носит весь строительный материал, а самка строит гнездо. Гнездо у голубей не имеет чётких оснований и сложено не очень аккуратно.



Мама-голубь высиживает яйца — обычно их два, реже одно — около 16–19 дней. Наконец вылупляются птенцы. Первые дни они похожи на поросших редкой жёлтой шерстью птеродактилей с патологически огромными фиолетовыми глазами и раздутыми розовыми носами. Но уже спустя две недели птенцы голубей приобретают практически полное сходство со своими родителями. Фактически через 30–40 дней после рождения птенцы голубей выглядят так же, как их мама и папа: они того же цвета и размера. Летать птенцы учатся на 35–37-й день жизни. Но есть признаки, по которым молодых голубей можно распознать: в первые два месяца после вылета их перья не блестят и выглядят тускло, а перья на шее у взрослых голубей переливаются всеми цветами радуги. К тому же молодые голуби ещё не такие упитанные, как взрослые особи, это ещё одно отличие их от взрослых птиц. То есть примерно половина голубей, которых мы видим, могут быть месячными птенцами!

Благодаря барнаульскому зоопарку, в котором успешно размножаются все животные — от экзотических и редких до сизарей, у нас есть возможность посмотреть на маленьких голубей!