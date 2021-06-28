Частые туманы – к осадкам: народные приметы на 28 июня

В народном календаре 28 июня — День Фита и Амоса, Фит, Вит, Модест, Амос. По народным приметам, к этому дню созревает овес. Православная церковь 28 июня вспоминает пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и мученицу Кирскентию.

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Пророк Амос жил в VIII веке до н. э. в Иудее, был простым пастухом. Однажды услышал повеление Божье идти в северное Израильское царство и сообщить о приближение Суда Господня. Когда Амос проповедовал у царского храма в Вефиле, его прогнал местный священник Амасия. После чего пророк перестал проповедовать публично и стал записывать свои пророчества и видения.

Святой Амос прославился своими обличениями судей, чиновников и ростовщиков. Его проповеди вошли в состав библии. По данным апокрифической книги «Жизнь пророков», Амос был смертельно ранен сыном Амасии. Из-за полученного ранения он умер и был похоронен у себя на родине.

Святой Вит был сыном римского сенатора-язычника. Его воспитателем был святой Модест, а кормилицей – Кирскентия. Под влиянием Модеста мальчик принял христианство. Позже Модесту и Виту пришлось предстать перед судом. Их жестоко истязали, пытаясь заставить отречься от веры. Во время одной из пыток из толпы вышла Кирскентия. Она укорила правителя в жестокости и исповедала себя христианкой. Её тоже подвергли мучениям. Мучеников повесили на столбах, а их тела строгали железными когтями.

По молитве святого Вита случилось землетрясение. Ангел снял мучеников со столбов и перенес в Луканию, где святые с радостью преставились ко Господу . Произошло это событие около 303 года.

28 июня: традиции и обычаи дня

Святого Вита в народе называли Фитом. В деревнях после дня его памяти уже не сеяли хлеб, т.к. маловероятно, что он успеет вызреть в срок. Ещё крестьяне внимательно следили за скотиной, чтобы она ненароком не забрела на поле, где поднимаются всходы. Потому что корову, объевшуюся зерна, раздувало. Животное погибало, спасти его было практически невозможно. Не помогали даже молитву мученику Модесту, почитаемому на Руси как покровитель домашнего скота. Об этом свидетельствуют многочисленные иконы, на которых он изображен с Власием, Лавром и Флором. Его, вместе с другими святыми, упоминают в заговорах, защищающих скот от болезней, порчи и диких зверей.

По данным месяцеслова Натальи Степановой, в этот день гадают через дух утопленника – гадающий должен вызвать дух утонувшего человека, которого он знал при жизни. Это старинное гадание считают одним из самых правдивых, но не каждый решается на него.

По преданию, тому, кто решится вызвать дух утопленника, откроется любая правда. Известны случаи, когда с помощью такого гадания узнавали, кто украл что-то ценное или убил человека. Иногда гадание заканчивалось трагически – гадающий навсегда терял речь. Это объясняется тем, что взамен открытия тайны дух утопленника берет с человека слово, что тот будет до конца своей жизни молчать о случившемся.

Смельчак, готовый испытать судьбу, должен один пойти к реке. В этот день ему нельзя ничего есть, пить и даже расчесывать волосы. Подойдя к реке, следует с ней поздороваться, произнести её название и прочитать специальный заговор. Называя имя утопленника, мысленно представляйте его таким, каким он был при жизни. Нельзя представлять его лежащим в гробу. Слова заговора такие:

«Я, раба Божья (имя), пришла к тебе река (название),

чтобы повидаться с утопленником (имя).

Мать-река, широкие берега,

Ты судна качаешь,

Живых потопляешь.

Ты всех утопленников знаешь.

Пошли ко мне утопленника (имя).

Пусть он ко мне придёт,

Свои мертвые губы разомкнет,

На мой вопрос ответ скажет

И, как было всё, покажет.

Когда слово последнее произнесет,

Пусть от меня, рабы Божьей (имя), в твои воды назад уйдет.

Ключ. Замок. Язык.

Аминь. Аминь. Аминь».

О том, что вам расскажет дух утопленника никогда и никому рассказывать нельзя.

28 июня: приметы и поверья

Дождь на Фита плох для жита. Пришел Амос – пошел овес в рост. Сильные росы – к плодородному году. Частые туманы – к осадкам. Кузнечики громче обычного стрекочут – к дождю. Домашние животные беспокойно себя ведут – перед непогодой. Считается, что с этого дня все певчие птицы, кроме кукушки, перестают петь. Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня жди осадков. Желтый цвет облаков на закате свидетельствует о том, что на следующий день будет дождь. Если сон с 27 на 28 июня не исполнится в течение двадцати четырех дней, то уже не стоит ждать его исполнения. Сновидение, увиденное днем 28 июня, пустое.

Людям, родившимся 28 июня, сопутствует счастье. В качестве талисмана им следует носить берилл.