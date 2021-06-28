Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Барнауле

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

ДТП произошло вчера, 27 июня 2021 года, в Барнауле около 16:30 в районе пересечения улиц Малахова и Гущина.

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» в ОГИБДД города рассказали, что водитель, 1962 года рождения на ГАЗ городского маршрута № 29 совершил наезд на стоящий автомобиль MAN с прицепом Schmitz (водитель момент ДТП отсутствовал). В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки: женщина, 1979 года рождения с полученными травмами госпитализирована, женщине, 1972 года рождения оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.