Эксперты рассказали об опасности сахара для детей

По их словам, ежедневное употребление сладостей приводит к ожирению, сердечным заболеваниям, замедлению развития мозга и умственных способностей ребенка.

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К такому выводу пришли преподаватели Университета Джорджии в сотрудничестве и исследовательская группа Университета Южной Калифорнии.

По их словам, ежедневное употребление сахаросодержащих напитков в подростковом возрасте снижает производительность при обучении и запоминании во взрослом возрасте. Изменения в бактериях в кишечнике могут быть ключом к нарушению памяти, вызванному сахаром.

В ходе исследования эксперты обнаружили, что аналогичные нарушения памяти наблюдались даже тогда, когда бактерии, называемые Parabacteroides, были экспериментально обогащены в кишечнике животных, которые никогда не потребляли сахар.

«Сахар в раннем возрасте увеличивал уровни Parabacteroides, и чем выше уровни Parabacteroides, тем хуже животные справлялись с задачей. Мы обнаружили, что одних бактерий было достаточно, чтобы ухудшить память так же, как сахар, но они также нарушили и другие типы функций памяти», — сказала Эмили Ноубл, доцент Колледжа семейных и потребительских наук UGA.

Рекомендации по питанию советуют ограничивать количество добавленных сахаров до менее 10% калорий в день, передаёт портал «МедикФорум».