Из «Зенита» в «Зенит». Алтайский волейболист Фёдор Воронков сменил команду

25-летний доигровщик Фёдор Воронков покидает волейбольный клуб «Зенит-Казань». Его новый командой станет тоже «Зенит», но уже из Сант-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.

Фото: из сети Интернет.

Воронков играл в «Зените» с 2019 года. Ранее волейболист выступал за «Университет» (Барнаул) и «Нову» (Новокуйбышевск).

В составе казанского «Зенита» Воронков становился бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2019), обладателем Кубка России (2019) и обладателем Суперкубка России (2020). Отметим, что в петербургском «Зените» уже играл барнаульский волейболист Воронков — это был Филипп, однофамилиц Фёдора. С «Зенитом» Филипп Воронков также становился серебряным призёром чемпионата России.