Линия обороны: продукты, разжижающие кровь и препятствующие образования тромбов

Какие продукты стоит ввести в ежедневный рацион в период третьей волны коронавируса для улучшения кровообращения и разжижения крови.

Неблагоприятная ситуация с коронавирусом снова ставит нас лицом к лицу с болезнью и её осложнениями, одним из таких является сильное сгущение крови, которое ведёт к образованию тромбов. Существует много продуктов, напоминает журнал «Гастроном», которые могут естественным образом разжижать кровь и помогают снизить риск образования тромбов.

Кровь — это жидкость, которая обеспечивает жизнь организма. Состоит она из плазмы, эритроцитов (красных кровяных телец), тромбоцитов и лейкоцитов. При сгущении крови, которое сигнализирует о неполадках в организме — от гиповитаминоза до стресса, сердце, другие органы и ткани не получают вовремя кислород и питание. Слишком густая кровь заставляет сердце выполнять более тяжёлую работу и может привести к гипертонии, образованию тромбов, закупорке сосудов, кровоизлияниям и даже к летальному исходу.

Куркума

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Активным ингредиентом этой золотой пряности является куркумин, который обладает противовоспалительными, разжижающими кровь, или антикоагулянтными свойствами. Согласно исследованиям, ежедневный приём куркумы может препятствовать сгущению крови. Можно добавлять куркуму в супы, горячие блюда, овощные рагу, карри или в горячие напитки, например, в чай или молоко.

Имбирь

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Ещё одна противовоспалительная специя, разжижающая кровь, — это имбирь. Он содержит природную кислоту под названием салицилат. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), который рекомендуют пить для разжижения крови, является синтетическим производным салицилата. Для антикоагулянтного действия природных салицилатов можно регулярно употреблять в пищу свежий или сушёный имбирь, добавляя его в выпечку, напитки, разнообразные блюда. Но, конечно, действие этого природного антикоагулянта не так эффективно, как лекарства, разжижающие кровь.

Оливковое масло

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Потребление оливкового масла по крайней мере один раз в неделю снижает активность тромбоцитов благодаря содержащимся в масле антиоксидантам. Только не стоит подвергать оливковое масло термической обработке — так оно теряет свои полезные свойства. Добавляйте его в салаты, соусы, макайте в него хлеб.

Морская капуста

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Морская капуста (она же ламинария) и другие виды водорослей являются природными антикоагулянтами благодаря в том числе содержащемуся в них большому количеству йода. Включение водорослей в меню может принести пользу людям с высоким кровяным давлением, повысить тонус сосудов и уменьшить вязкость крови.

Ананас

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Тропический плод содержит особый фермент, расщепляющий белки, — бромелайн, который считается эффективным средством от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления. Также бромелайн обладает противовоспалительными свойствами.

Ромашковый чай

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Ромашка лекарственная — ещё один природный антикоагулянт, который подавляет активность тромбоцитов и предотвращает свертывание крови. Хотя ромашковый чай считается довольно безопасным, всё же будьте аккуратнее с ним, если вы принимаете разжижающие кровь лекарства.

Кассия, или корица

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Некоторые разжижающие кровь препараты делают на основе вещества под названием кумарин. В естественном виде кумарин содержится в корице. Добавляйте специю в небольшом количестве ежедневно при приготовлении блюд и напитков, но будьте аккуратны, если используете и другие натуральные разжижители крови.

Чеснок

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Пряный ароматный чеснок обладает природными антибактериальными и антимикробными свойствами, а также уменьшает образование тромбов. Лучший способ извлечь пользу из чеснока — раздавить зубчики плоской поверхностью ножа, чтобы «высвободить» полезные соединения, а затем съесть зубчики сырыми, добавить в салат из свежих овощей или наскоро запечь в духовке.

Красное вино

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В кожице ягод красных сортов винограда содержатся полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами. Благодаря им употребление умеренного количества красного вина или красного виноградного сока препятствует «склеиванию» тромбоцитов и образованию тромбов. Главное, соблюдать меру!

Вода

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Вода — главный борец с густой кровью, особенно летом — в жаркие и душные дни. Если вы пьёте недостаточно воды, то наступает обезвоживание, которое может привести к загущению крови, увеличивая риск образования тромбов. В среднем нужно выпивать два литра воды в день, но не меньше. Один из способов узнать, на правильном ли вы пути, — это проверить свою мочу. Если она бледно-жёлтого цвета или прозрачная, вы, вероятно, пьёте достаточно, если же она янтарного цвета или темнее, то нужно увеличить ежедневное потребление воды.

Людям, принимающим препараты, разжижающие кровь, прежде чем вводить эти продукты в ежедневный рацион, стоит проконсультироваться с врачом, так как они могут мешать работе некоторых лекарств.

Берегите себя и будьте здоровы!