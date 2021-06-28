Не сори: барнаульцам грозят штрафы за выброшенный мусор из окна авто

Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны, к сожалению, не все водители это понимают.

Фото: canva.com

Нарушения предлагается фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек.

Так, если на камеру попадёт владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится — 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Компания, выгружающая мусор в неустановленном для этого месте, может лишиться самосвалов.

Известно, что правительство России в целом поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.

Стоит отметить, что в целом новации распространяются не только на автомобилистов. Повышенные штрафы будут грозить и тем, кто мусорит в лесах, и тем, кто не донёс ведро с мусором до контейнеров.