Рассказываем, как защититься от дачных краж

Одна из летних проблем — кражи из садоводств. Чтобы узнать, какие вещи интересуют дачных воров и как обезопасить от них свой участок, мы обратились к участковым уполномоченным полиции поселка Южного.

Фото: Стас Сидоркин

Охотники за инструментами

«Нива» участкового Вячеслава Александрова, подпрыгивая на кочках, едет по узким улочкам садоводства. На входе на один из участков полицию уже встречает хозяин, хмурого вида мужчина. Сегодня он приехал к своему домику после нескольких дней отсутствия и обнаружил, что дверь сарая взломана.

— Все инструменты вынесли, — сокрушается хозяин. — Болгарку, сварочный аппарат, дрель. Недавно купили участок, только вот ремонт начали делать, и тут такое.

— Вы обнаружили кражу? — интересуется Вячеслав Александров.

— Да, приехал сегодня. Смотрю, а замок на сарае сломан.

— Не заходили внутрь?

— Нет, все оставил как было. Сразу позвонил в полицию.

Это хорошо, значит, эксперту, который прибыл со следственно-оперативной группой, будет проще снять отпечатки пальцев и следы от ботинок, если похитители их оставили. Не исключено, что кто-то из них раньше уже попадался на похожих кражах. Хозяин пишет заявление в полицию, находит документы на похищенные инструменты. Теперь оперативники проверят все ближайшие ломбарды. Возможно, инструменты обнаружатся там.

Тем временем Вячеслав отправляется опрашивать соседей. Возможно, кто-то из них видел подозрительных людей, праздно шатающихся по садоводству, или незнакомую машину, на которой могли вывезти похищенное имущество. Надо еще заглянуть в контору к председателю. Вдруг камеры видеонаблюдения запечатлели злоумышленников.

От овощей до инструмента

В принципе, ситуация вполне типичная.

— В летний период зачастую похищают строительный инструмент, газонокосилки, электрооборудование, словом, всё, что можно продать за хорошую цену, — рассказывает участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ПП «Южный» ОП по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Вячеслав Александров. — А если злоумышленники не находят ничего ценного, то могут забрать всё что угодно, вплоть до металлической посуды и нижнего белья или собрать урожай с участка. В прошлом году я выезжал по сообщению о краже в садоводство, так там даже энергосберегающие лампочки были выкручены в домике.

Такая неразборчивость совсем не удивительна. Ведь среди тех, кто совершает кражи из садоводств, немало неблагополучных людей без определённого места жительства. Приходят «гости» из близлежащих посёлков — Бельмесёва, Центрального — и уносят с собой, что плохо лежит. Часть из них ранее была судима, и обычно за аналогичные преступления.

Конечно, осторожные садоводы не хранят подолгу ценное имущество в домиках. Но даже для них злоумышленники создают массу проблем. Ведь ущерб идёт не только из-за кражи, но и из-за вреда, нанесённого имуществу. Когда похитители пытаются проникнуть в домик, то не церемонятся: ломают двери, замки, бьют стекла, выворачивают решётки.

Закрывая дачный сезон, необходимо собрать всё ценное имущество и вывезти его до следующей весны. Многие кражи из садоводств происходят поздней осенью. Но хозяева обнаруживают пропажу только весной, когда возвращаются на свой участок. Срок проходит большой, следы успевают пропасть, что затрудняет раскрытие преступления и поиск пропавших вещей.

Мимо камеры не проскочишь

По пути заезжаем к председателю садоводства «Росинка». Председатели — самые надёжные помощники полиции, они знают обо всём, что происходит на их территории. Участковый интересуется, не было ли в последнее время краж. Председатель вспомнила, что на одном из участков недавно украли клубнику с грядки. Но Вячеслав Александров наслышан об этом случае. Там уже всё прояснилось. Хозяйка написала заявление в полицию, но потом выяснилось, что просто в её отсутствие приехала её мама и собрала ягоду.

— А так ничего глобального не было, — говорит председатель. — Мы же видеонаблюдение поставили, и сторожа периметр обходят. В последний раз года 2–3 назад на участок залезли и вынесли вещи. Трое местных парней. Они и в Барнауле воровали, а потом вещи на интернет-сайтах продавали. Их вину и доказали благодаря видеозаписи. Там видно было, как они вещи выносят.

Заброшенные участки

Служебный автомобиль участкового всё дальше забирается в глубины садоводства «Прогресс». Здесь появилось в последнее время несколько заброшенных участков. Надо бы их проверить, ведь известно, что в покинутых домиках могут жить бродяги. Для них это удобный вариант. Есть крыша над головой, рядом соседние участки, где можно что-то украсть. Некоторые злоумышленники после очередной вылазки просто прячут украденное в домике, а потом возвращаются за похищенными вещами.

— Однажды во время рейда мы заметили в два часа ночи мужчину, идущего по садоводству, — вспоминает Вячеслав Александров. — Решили поинтересоваться, куда он направляется. Он сказал, что идёт в магазин из соседнего посёлка. Но магазин давно был закрыт. Мы решили обойти ближайшие брошенные участки. И на одном из них обнаружили коробки из-под электроинструментов. Как выяснилось, задержанный занимался кражами из садоводств, а на брошенном участке устроил себе штаб.

Проходим через калитку на территорию. Не похоже, что здесь кто-то живёт. Двор густо порос травой в половину человеческого роста, двери на домике и сарае наглухо заперты, окна целы. Горок мусора нигде не видно. Кругом царит запустение. Верные признаки того, что здесь никто не живёт. Впрочем, всё равно надо выяснить у председателя, кто собственник участка.

Это в ваших силах

Разумеется, участковые и другие сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия для предотвращения и раскрытия краж из садоводств. Но во многом безопасность имущества зависит от самих садоводов. Болезнь проще предотвратить, чем лечить.

— Мы регулярно выезжаем в садоводства и вносим предложения по улучшению охранного комплекса, — говорит Вячеслав Александров. — Прежде всего рекомендуем установить систему видеонаблюдения, поставить камеры на всех проездах. Тогда, если даже произойдёт кража, нам будет просто установить номер машины, на которой вывозили похищенное. Советую также нанять ЧОП или казаков для охраны, закрыть бреши в заборах. И самим садоводам рекомендуем проявлять внимательность, замечать, если по садоводству бродят подозрительные люди, на участке появляется новый жилец, который постоянно что-то носит к себе, например, металл.