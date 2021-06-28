Росгвардейцы спасли инвалида из горящего дома в алтайском селе

Мужчина не мог самостоятельно вызвать помощь.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники Росгвардии в Троицком районе своевременно обнаружили возгорание в частном доме и эвакуировали инвалида.

Пожар произошёл рано утром. Тогда старшие сержанты полиции Алексей Быков и Александр Кербер следовали по маршруту патрулирования.

Росгвардейцы незамедлительно проследовали к месту происшествия и обнаружили, что горит фасад жилого деревянного дома. Сообщив о возгорании в экстренные службы, стражи правопорядка спасли находившегося в доме мужчину.

До приезда пожарных росгвардейцы принимали меры к нераспространению огня, прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.