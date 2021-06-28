В Алтайский край возвращается лето и жара до +33 градусов

Такой прогноз опубликовал Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: pixabay.com

29 июня 2021 года

В отдельных районах Алтайского края дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха составит +24…+26 градусов.

30 июня 2021 года

В регионе преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Столбики термометров покажут +25…+30 градусов.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

1 июля 2021 года

В Алтайском крае местами по востоку дожди, грозы. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +23…+28 градусов, местами по западу до +33 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер восточный 3–8 м/с. Температура +25…+27 градусов.