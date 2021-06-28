В Алтайском крае при инкассации выявили фальшивку

Ею расплатились в одном из продуктовых магазинов.

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В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что о поддельной купюре в 5 тысяч рублей сообщила заведующая кассой одного из банков Бийска.

Банкнота попала в финансовое учреждение в инкассаторском пакете с выручкой из продуктового магазина, расположенного в поселке Сорокино. По всей видимости, кто-то из покупателей рассчитался за товар фальшивкой, а кассир не проверил деньги на аппарате, хотя он имеется в наличии.

Полицейские изъяли сомнительный денежный билет. Экспертиза показала, что напечатан он на струйном принтере и не содержит необходимых степеней защиты.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Правоохранители напоминают: если поддельная банкнота попала к вам в руки, следует сообщить об этом в полицию. Ни в коем случае не стоит пытаться ее сбыть, в том числе избавиться от неё в магазине. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.