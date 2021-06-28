В Барнауле дезинфицируют общественный транспорт

Складывающаяся эпидемиологическая ситуация заставляет всё больше внимания уделять безопасности барнаульцев в местах их массового скопления, и городской транспорт здесь не исключение. Теперь тщательная обработка салонов автобусов, трамваев и троллейбусов проводится несколько раз в день, пока подвижная единица работает на линии.

Подвижной состав дезинфицируют после каждого рейса на конечных станциях.

Фото: Андрей Чурилов

Руководители пассажироперевозящих предприятий отмечают, что обычная влажная уборка контактных поверхностей на конечных станциях маршрутов осуществлялась всегда. Но если пару лет назад она организовывалась в большей степени для поддержания чистоты и опрятности в салоне, то с весны прошлого года акценты сместились. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции к обычному протиранию от пыли добавилась обязательная дезинфекция. Обрабатываются не только поверхности, с которыми чаще всего контактируют пассажиры — поручни, сиденья и их спинки, двери. Не меньшее внимание уделяется окнам, потолкам, полу и внутренней кузовной части. Сегодня такая тщательная обработка — это необходимость и требование безопасности, которых наши перевозчики неукоснительно придерживаются. За этим регулярно следят специалисты городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, они еженедельно проводят проверки общественного транспорта в части соблюдения этих мероприятий.

В трамвайном депо № 3, куда в будние дни прибывают с линии 76 трамваев, после помывки вагона к работе приступают мойщицы-уборщицы подвижного состава. Одна из них — Оксана Наговицына, которая вместе со своей напарницей обрабатывает дезинфицирующим раствором недавно прибывший с рейса трамвай № 5. На полную дезинфекцию вагона у женщин уходит не меньше 20 минут, а их за 12-часовую смену нужно обслужить когда 15 единиц, когда 20. Но это—– не самое сложное в работе.

— Честно говоря, передвигаться и дышать тяжело в этих костюмах, — сетует Оксана Наговицына, облачённая в защитный комбинезон, очки, маску и перчатки. — Я понимаю важность своей работы, поэтому выполняю её на совесть — поручни и двери протираю по несколько раз. Единственное место в вагоне, куда не допускают уборщиц — кабина машиниста, её водитель дезинфицирует сам.

Виктор Киреев, начальник трамвайного депо № 3, добавил, что в «Горэлектротрансе» часто организуют выездные проверки, в ходе которых проверяют наличие защитных масок на кондукторах и водителях, качество дезинфицирующей обработки на конечных станциях, поскольку понимают, что и от этого в том числе зависит безопасность горожан.

— В свою очередь хотел бы и к пассажирам обратиться: надевайте маски, носите их правильно, обязательно закрывая нос. Только исполняя все санитарные мероприятия, мы сможем побороть ковид и быстрее вернуться к нормальной жизни, — заключил Виктор Егорович.