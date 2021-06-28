В Барнауле реализуется большой проект для детей из группы риска

С 1 июня по 31 августа ребята Ленинского района Барнаула, состоящие на различных видах учёта, а также дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, станут участниками проекта «В статусе: лето!». Для специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района это первый опыт масштабной организации летней занятости подростков, к которому присоединились десятки организаций, предприятий и общественных объединений.

Фото предоставлено администрацией Ленинского района

Общее дело

По словам заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елены Просековой, работа над планом совместных мероприятий началась ещё в апреле.

— Мы обратились к своим постоянным партнёрам в учреждения образования и библиотеки, а также в другие организации района с просьбой посодействовать в летней занятости подростков, находящихся в социально опасном положении, — рассказала Елена Алексеевна. — Аудитория эта непростая, требует не только особого подхода, но и умения заинтересовать, вовлечь в общее дело. Откликнулись очень многие. Таким образом, у нас получился достаточно разнообразный, практически ежедневный калейдоскоп мероприятий: можно и спортом позаниматься, и руками что-то смастерить, и концерт посмотреть, поучаствовать в театральной постановке, пообщаться с психологом, почувствовать себя водителем пожарной машины и примерить форму огнеборцев.

Если поначалу количество участников проекта было регламентировано, то после размещения информации в мессенджерах желающих значительно прибавилось. Стоит отметить, что организаторы никому не отказывают, так как ещё одной целью проекта является социализация детей, когда в одной группе соревнуются, учатся или общаются дети разного возраста и социального положения.

Спортивно-развлекательная программа «Лето, на старт!» организованная Алтайским государственным институтом культуры на стадионе школы № 113 стала отличным началом проекта для старшеклассников, дети среднего звена школы посетили выставку творческих работ выпускников «Обретая мастерство» в детской художественной школе № 2.

Полезным и интересным стал урок «Быть здоровым — здорово!» с участием Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, который прошёл в библиотеке № 37. Детям рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты, и для многих это было настоящим открытием. Не менее интересным оказалось слайд-шоу «Порхающая радуга» об интересных фактах из жизни самых красивых бабочек.

В рамках проекта организаторы планируют познакомить детей с большим количеством информации, которую подают в разных форматах. Так, урок истории «Символы государства Российского» прошёл в музее имени маршала Жукова школы № 89. Подростки узнали интересные факты о символах государственности, познакомились с историей создания гимна, изменениями российского флага во времена правления разных царей.

На стадионе гимназии № 79 прошёл утренник, подготовленный для ребят студентами кафедры режиссуры праздников Алтайского государственного института культуры. Будущие артисты показали красочное представление «Собачки нашего двора», в основу которого легли актёрские этюды — наблюдения за животными.

В течение лета для подростков, находящихся в социально опасном положении, запланировано более ста мероприятий. В них примут участие порядка тысячи человек.

Нацеленность на результат

— Наши подопечные не сразу идут на полный контакт, так что комментариев по поводу мероприятий мы особо и не ждём, — с улыбкой говорит Елена Просекова. — Сами анализируем каждый свой шаг, делаем пометки на будущее — что улучшить, а что следует тиражировать дальше. Самое главное, что участников проекта не становится меньше, а значит, есть надежда, что уже осенью часть подростков придёт в кружки или секции по интересам, кого-то снимут с профилактического учёта. Мы надеемся, что дети увидят и поймут — даже проведённое в городе лето может быть интересным, ярким и незабываемым.

Для Степана Цимбалея в проекте интересна познавательная составляющая: полезная информация, полученная на мероприятиях, уже раскладывается по полочкам. Единственное, о чём жалеет школьник — это перенос футбольных матчей из-за погодных условий.

У Надежды Бабак в мероприятиях участвуют три внука, и если старшим девочкам, Лере и Снежане, по душе больше познавательные события, то младший, Захар, в восторге от театрального представления и спортивных соревнований.

— Очень полезная задумка, — поделилась Надежда Ивановна. — Не все родители могут позволить себе отправить детей отдыхать за город, а проект предоставляет возможность отдохнуть на свежем воздухе, чему-то научиться, найти новых друзей. Внуки делятся своими эмоциями, поэтому могу сделать вывод, что мероприятия очень продуманные. И это замечательно, когда детям рассказывают о таких понятиях, как добро, совесть, честность, ответственность.

Самый горячий отклик у Снежаны Зарубиной получил урок патриотизма «И грозно грянула война».

— Я специально узнавала у мамы, какой след оставила Великая Отечественная война в нашей семье, — сказала школьница. — Оказывается, прабабушка и прадедушка работали в колхозе в годы войны и своим трудом приближали победу. Я очень внимательно слушала рассказ о страшных событиях того времени, люблю читать исторические книги и теперь добавлю в этот список тему подвига нашего народа.