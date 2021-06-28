В Барнауле ремонтируют Павловский тракт

С 19 июня подрядная организация «Индустрия» начала ремонт дороги по Павловскому тракту от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Андрей Чурилов

Включение Павловского тракта в ремонтную программу этого года связано с серьезным ухудшением состояния проезжей части. Буквально за пару лет покрытие дороги подверглось сильным разрушениям, и переносить восстановление одной из главной транспортных артерий города на последующие годы дальше было нельзя.

Сейчас дорожники ведут подготовительные работы – фрезерование старого асфальта. За неделю работ уже снято более 10 тыс. кв. м изношенного асфальтобетона на участке от развязки с ул. Малахова в сторону ул. Сельскохозяйственной. По словам директора подрядной компании «Индустрия» Валерия Багдасаряна, рабочие трудятся в дневное время, в ночь стараются не выходить.

– Во-первых, фреза достаточно громко работает, и тревожить горожан в ночное время, нарушая их сон, не хочется. Во-вторых, никакой технологической необходимости в этом нет – мы работаем по графику, без отставаний. Даже дождливая погода не мешает снятию старого асфальта, – объяснил Валерий Сергеевич.

Фрезерование – один из немногих видов дорожных работ, на качество выполнения которого не влияет погода, его можно вести даже в проливной дождь. А вот для устройства нового покрытия, которое, традиционно, будет двухслойным – требуется сухая и теплая погода. Впрочем, дорожники верят, что к моменту, когда они завершат фрезерование, на Алтай вернется по-настоящему летняя погода.

– В ходе работ будут выполнены ремонты основной проезжей части, малого Павловского тракта по нечетной стороне улицы, развязки и съездов с Павловского тракта на улицу Малахова. Кроме того, будут заменены разрушенные деформационные швы на самой развязке, которые в данный момент находятся в аварийном состоянии, – рассказал Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. – Проектом предусмотрены не только работы на проезжей части для обеспечения комфорта автомобилистам. Здесь будут созданы условия для безопасности пешеходов и владельцев двухколесного транспорта. Подрядчик выполнит ремонт и устройство тротуаров на площади 21,6 тыс. кв. м и велодорожек. Ну и, конечно, по завершению основных работ проведет сопутствующее благоустройство: ремонт остановочных павильонов, установку урн, монтаж дорожных знаков, подсев газонной травы.

По словам Дмитрия Симоненко, все эти работы подрядная компания должна будет завершить к 1 октября и сдать старый-новый Павловский тракт в эксплуатацию. Кстати, ремонтируемый участок тракта общей площадью более 72,7 тыс. кв. м является одним из самых дорогостоящих объектов нацпроекта в этом году – 198,4 млн рублей. Всего же на реализацию «Безопасных качественных дорог» в 2021 году в Барнауле выделено 907,2 млн рублей. На эти средства в нормативное эксплуатационное состояние приведут 23 дороги общей протяженностью около 28 км.