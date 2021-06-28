В России изменят порядок выплаты пособия при постановке на учёт в ранние сроки беременности

До 1 июля 2021 года женщинам будут выплачивать единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности при наступлении отпуска по беременности и родам по старым правилам.

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На эти выплаты могу претендовать работающие, военнослужащие и обучающиеся по очной форме обучения женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель). Их будет выплачивать Фонд социального страхования РФ в размере 814,46 руб. (районный коэффициент 15%), 849,88 руб. (районный коэффициент 20%). Вид выплаты – единовременная.

С 1 июля 2021 года на выплаты могут претендовать вставшие на учёт в ранние сроки беременности (до 12 недель) женщины (независимо работающие или нет), у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Ежемесячно им будет выплачивать Пенсионный Фонд России 50% от регионального прожиточного минимума.