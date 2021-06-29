Чтобы хлеб не дорожал: алтайским пекарям и мукомолам выделили субсидии

Решение о выделении субсидий отраслям, связанным с производством хлебобулочных изделий, было принято федеральным правительством ещё в конце прошлого года и направлено на сдерживание цен на стратегический для России продукт — хлеб.

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Как сообщает краевое Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром), в настоящее время алтайские предприятия мукомольной и хлебопекарной промышленностей продолжают получать из краевого бюджета субсидии на компенсацию части затрат на закупку продовольственной пшеницы и на реализацию произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Как пояснили в Алтайпищепроме, по условиям программы производители муки могут компенсировать половину разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и её среднемесячной ценой за три предыдущих года. А хлебопёки могут компенсировать 2 тыс. рублей за тонну реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

С марта по май в Алтайпищепром поступило 46 заявок от 27 организаций и индивидуальных предпринимателей мукомольной промышленности. На сегодняшний день мукомолам выплачено более 350 млн руб., что составляет 98 процентов от общей суммы субсидий, выделенных на этот вид поддержки.

Среди хлебопекарных предприятий по итогам проведённого отбора право на получение субсидий получили чуть больше двух десятков организаций и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 14,6 млн руб. из предусмотренных 27,6 млн руб., то есть 53%. На данный момент компенсация выплачена 19 хозяйствующим субъектам в размере 14,4 млн руб. В Алтайпищепроме отмечают, что лимит субсидий текущего года не использован в полном объёме и в ближайшее время будет объявлен следующий отбор заявок.