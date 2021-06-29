История любви поэта: музыкально-поэтическое представление «Флейта-позвоночник» показали в Барнауле

Спектакль, поставленный по стихам и письмам Владимира Маяковского, стал частью памятных мероприятий, посвящённых 80-летию Валерия Золотухина.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Причём тут Золотухин, спросите вы? А много при чём. «Флейта-позвоночник» — репертуарный спектакль Театра на Таганке, которым руководил Валерий Золотухин. И хотя премьера спектакля состоялась уже после смерти худрука — в 2015 году, поклон таланту Золотухина в спектакле тоже есть. Ведь спектакль — реверанс легендарной постановке Юрия Любимова «Послушайте!», в которой поэта Маяковского играли пять актёров — Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий и Дальвин Щербаков. Как когда-то сценарий «Послушайте!», «Флейта-позвоночник» рождается из стихотворения «Юбилейное», из разговора Маяковского с русскими поэтами: Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Есениным. Зритель словно попадает в машину времени и вместе с поэтом переживает события и встречи его жизни.



Поэму «Флейта-позвоночник» Владимир Маяковский посвятил своей единственной музе, Лиле Юрьевне Брик. Взаимоотношения Лили и Владимира были пропитаны экспрессией и бурей эмоций. Музыкально-поэтическое представление показало зрителям всю многогранность удивительной связи музы и поэта. Актёры Вениамин Смехов, Дмитрий Высоцкий и Мария Матвеева вместе со стихами Маяковского читали личные письма поэта к Лилии Брик. На сцене одновременно присутствуют два Маяковских — взрослый, если бы он дожил до того возраста, в котором находится Вениамин Смехов, и молодой, как Дмитрий Высоцкий. Между ними — актриса Мария Матвеева, которая перевоплощается, то в кокетливо-жестокую Лилию Брик, то в героев стихотворений Маяковского — царицу Тамару, Солнце и других.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Владимир Маяковский — один из самых важных поэтов в жизни Вениамина Смехова. Артист был дружен с Лилей Юрьевной и этим спектаклем отдал дань памяти поэту. Кстати, Смехов был автором сценариев и режиссёром многих постановок по Маяковскому: «Москва горит» (1973, ЦТ, автор сценария и режиссёр), «Послушайте!» (1967, Театр на Таганке, автор сценария совместно с Ю. П. Любимовым), «Играем Маяковского» (1984, ЦДТ, автор сценария), «Лиля, люби меня» (1996, проект выставки «Москва-Берлин», автор сценария, режиссёр и исполнитель), «Две сестры» (2000, Thtre du Gymnase, Марсель, Франция, автор сценария, режиссёр), «Некрасов — Маяковский» из цикла «Я пришёл к вам со стихами» (2014, канал «Культура», автор сценария и исполнитель).

Фото: «Вечерний Барнаул»

Спектакль «Флейта-позвоночник» удивляет и провоцирует зрителя, как живой организм. Слушать стихи Маяковского в таком великолепном исполнении — редкостное удовольствие. Как чтец актёр Вениамин Смехов стоит на недосягаемой высоте. Можно сказать, что из великих мастеров художественного чтения после ухода «последних из магикан» — Михаила Казакова, Сергея Юрского и Василия Ланового — остался только он и Алла Демидова. Глубокий, красивый голос, статный, с благородной сединой — редко, кто так красиво стареет! И ни одного сбоя дыхания при чтении, ни одной заминки, стихи просто летят в зрителей, врезаясь в самое сердце… А ведь 10 августа актёру исполнится 81 год!

Вот что о поэзии Владимира Маяковского сказал актёр Дмитрий Высоцкий, который в Театр на Таганке попал ещё в 2001 году и с тех пор не покидает этот коллектив:

«В поэзии Маяковского есть всё! Как в таком юном возрасте рождались такие прекрасные стихи? Он был новатором и абсолютным гением! Поэтом, который изменил саму форму стиха. У него парадоксальные рифмы и метафоры. Маяковский — невероятно интересный поэт и человек в целом!»

Отдельное удовольствие — музыка к спектаклю. Её написал Вячеслав Ганелин — один из ведущих современных композиторов, его по праву считают основателем стрит-джаза. Так что музыка Ганелина, которую, к слову, актёры исполняют сами — на трубе и мелодике, добавляет в спектакль элементы импульсивности, напряжённости, лирики и драматизма.

В финале Мария Матвеева читала стихи Бориса Пастернака на смерть Маяковского. Это была красивая сильная точка. А после поклонов и аплодисментов Вениамин Смехов обратился к зрителям со словами благодарности за горячий приём, за память о друге и любовь к поэзии.