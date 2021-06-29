Почаёвничаем: какие травы лучше использовать вместо чая летом

Пять идеальных сочетаний трав и специй для летних чаепитий.

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С наступлением лета нужно больше пить — воды, компотов, чая. И лучше заменить обычный чай на травяной — это и вкуснее, и полезнее, и интереснее. Журнал «Гастроном» рассказал, какие травяные чаи нужно пить в июне.

Для бодрого утра

Если зимой и осенью, для того чтобы проснуться утром и быть энергичным, мы начинали день с кофе, то летом, когда светает очень рано, потребность в крепких тонизирующих напитках отпадает. Заменить утренний чёрный чай или кофе можно травяными настоями с лёгким тонизирующим эффектом. Заварите мяту, листья малины или смородины. Очень ароматны и листья лесной земляники. Для усиления тонизирующего эффекта можно добавить в настой кусочки имбиря или лимона, ягоды шиповника или брусники.

Ещё для утреннего напитка прекрасно подойдёт иван-чай, который не содержит кофеина, но богат антиоксидантами, дубильными веществами и марганцем, который нужен организму. Иван-чай — добротная основа для составления различных травяных купажей — к нему можно добавлять другие душистые травы, ягоды, цитрусовые и прочие ингредиенты.

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Только спокойствие!

В течение дня, чтобы расслабиться (а это никогда не будет лишним), можно приготовить себе не привычную чашку чёрного чая, а что-то более подходящее для релакса. Например, заварить в чайнике или прямо в чашке ромашку, чабрец (он же тимьян), пустырник, мелиссу. Можно заваривать их вместе или готовить моночаи из какого-то одного вида растения. На основе такого успокаивающего настоя приготовят и холодный чай, добавив тоник или прохладную минеральную воду с газом, кубики льда, пару ломтиков лайма.

Кстати, лайм и лимон имеют совершенно разные свойства, поэтому их лучше не путать: лимон разогревает и тонизирует, а лайм — охлаждает и способствует расслаблению.

Фото: pixabay.com

Для лучшей формы

Ещё один весьма востребованный тип травяных настоев, которые хорошо пить именно в первую половину лета, — очищающие. Ведь хочется носить лёгкие платья, достойно выглядеть в купальнике, и иметь общую лёгкость в теле, соответствующую сезону. Тут на помощь придут травы, которые можно употреблять в виде чая. Своими очищающими свойствами славятся подорожник (не прикладывать, а заваривать), листья берёзы, ромашка, полынь, душица, календула, клевер, листья земляники и мяты.

Фото: delavsadu.ru

В такие чаи при заваривании можно добавлять семена тмина или льна, ягоды шиповника или любые другие. Очень хороша для избавления от токсинов расторопша — способствует очищению печени и защищает её, содержит много антиоксидантов. Только не заваривайте слишком крепкие настои и пейте их умеренно, вдруг конкретно ваш организм такие чайные смеси воспримет не очень хорошо.

Витамины в чайнике

Лето — это время, когда изо-всех сил нужно запасаться витаминами на зиму и укреплять иммунитет. Заваривайте любые молоденькие душистые травы и листья, а также разнообразные ягоды (сухие и свежие — клубнику, землянику, малину), для которых основой может стать то же иван-чай. Из трав, в которых витамины и полезные соединения в избытке — зверобой, полынь, крапива, мелисса, подорожник, бессмертник, берёзовые почки.

Фото: vsesoki.ru

Кстати, сейчас самое время, чтобы собирать дикорастущие травы, листья смородины, малины и засушивать их впрок. Заготавливать их стоит только в экологически чистых и безопасных зонах, не в городе, не у проезжей части или промышленных предприятий.

Фото: vsem-zdorovie.ru

Пять идеальных сочетаний чая, трав и специй

Листья малины + дольки апельсина + корица.

Шалфей + мелисса + душистый перец + гвоздика.

Сладкая мята + дольки лимона + бадьян.

Чабрец + душица (орегано) + лимонная цедра.

Листья вишни + листья земляники + стручок ванили.