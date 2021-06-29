Рассказываем, как в Барнауле организованы отдых, оздоровление и занятость детей в летний период

Каникулы не должны сводиться к ничегонеделанию! Ребенку как минимум нужно активно двигаться, испытать позитивные эмоции и получить новые впечатления. Какую помощь родителям в организации досуга детей на каникулах оказывает администрация Барнаула?

Фото: Андрей Чурилов

Гарантированная безопасность

По словам председателя комитета по образованию Андрея Муля, к организованному летнему отдыху детей по всем направлениям готовились задолго до начала лета.

– В первую очередь, мы проверили подготовку загородных оздоровительных лагерей в отношении пожарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, провели акарицидную обработку, дезинсекцию и дератизацию, косметический ремонт зданий, – сообщил Андрей Муль. – В лагерях организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, в ежедневном режиме мы получаем информацию о количестве детей, находящихся на объекте отдыха. В рамках договора сотрудники частного охранного предприятия осуществляют пропускной режим, регистрацию посетителей и автотранспорта, не реже четырех раз в сутки проводят осмотр зданий на предмет обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья предметов. Во всех лагерях установлены камеры видеонаблюдения, заключены соглашения с пунктами временного размещения на случай ЧС. Бутилированную воду, как и пищевую и молочную продукцию, поставляют только проверенные производители.

При подготовке оздоровительных лагерей к открытию особое внимание было уделено комплексу ограничительных мер в условиях пандемии. Весь персонал и педагогические работники прошли обследование на COVID-19. Ежедневно среди детей и сотрудников организуется «утренний фильтр» с проведением термометрии бесконтактными приборами. При входе в помещения установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал работают в средствах индивидуальной защиты. В санузлах следят за обязательным наличием мыла, установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

22 млн руб. выделено из бюджета города на организацию и проведение летнего отдыха детей.

По интересам и возможностям

Наиболее экономичной и эффективной формой летней занятости детей стали пришкольные лагеря на базе образовательных организаций, которые обеспечивают активный отдых, творческое развитие и занятость школьников.

– В июне в Барнауле была организована работа 87 пришкольных лагерей с двухразовым питанием, продолжительность смены составила две недели, – отметил Андрей Муль. – Стоимость питания для одного ребенка составила 3640 руб., из них за счет городского бюджета – 1680 руб. Организаторы пришкольных лагерей постарались включить в свои программы весь спектр мероприятий: профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, безопасность на воде и водных объектах, пропаганду здорового образа жизни, уроки патриотизма, а также творческие мастерские, мастер-классы, флешмобы, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, спортивные и познавательные мероприятия. На пришкольных площадках отдохнули более 4,5 тыс. детей.

С июня на базе пришкольных лагерей также организована работа профильных отрядов интеллектуально-исследовательского, художественно-эстетического, краеведческо-экологического, фольклорно-этнографического, спортивного направлений. Продолжительность профильных смен составила семь календарных дней, в течение пяти дней было организовано питание за счет бюджета. В профильных сменах уже отдохнули 15 тыс. маленьких барнаульцев.

Не забыли в администрации Барнаула и о других категориях детей. Так, в августе на базе лагеря «Дружных» при участии комитета по социальной поддержке населения пройдет специализированная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланирован цикл мероприятий для детей, состоящих на различных видах учета. Один из самых крупных проектов реализуется в Ленинском районе Барнаула, только в его рамках пройдет около 100 мероприятий с охватом более тысячи подростков.

В летний период продолжена реализация проекта «Умные каникулы». В организации мероприятий задействованы библиотеки Барнаула, учреждения дополнительного образования и негосударственные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность. Особенностью проекта в этом году стал его межведомственный характер, а также привлечение общественных организаций.