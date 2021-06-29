В Барнауле прошёл круглый стол, посвящённый отношениям России и Монголии

В Государственном художественном музее Алтайского края состоялся круглый стол, посвященный 100-летию дипломатических отношений между Россией и Монголией. В Барнауле это событие отмечено выставкой «Монголия – Алтай: век и вечность», которая в эти дни проходит в выставочном зале музея «Город», и презентацией альбома «Наша общая Победа», включающего в себя работы известных алтайских и монгольских художников.

Наталья Царёва рассказала о роли ГХМАК в формировании юбилейного альбома.

Фото: Наталья Катренко

Слово благодарности

Дата круглого стола выпала на 22 июня не случайно. Именно в первый день войны правительство Монголии заявило о поддержке Советского Союза и на протяжении всей войны направляло свою ценную помощь через Алтай дальше, в центр страны. И все четыре года, наполненных поражениями и победами, Монголия оставалась вернейшим союзником СССР, которому для поддержания отношений не нужны были длительные искусные переговоры, он действовал.

– Когда-то эта тема меня очень заинтересовала, и на протяжении последних лет я активно собирал по ней информацию, – прокомментировал в ходе круглого стола академик Российской академии художеств, доктор философских наук, профессор, искусствовед, редактор альбома «Наша общая Победа» Михаил Шишин. – В итоге мы запланировали провести в Монголии выставку, посвященную 75-летию Победы. Для участия в ней мы привлекли немало интересных живописцев, в том числе и участников Великой Отечественной войны Владимира Переяславца и Алексея Белых, а также художников Красноярска, Иркутска, Москвы, Барнаула. В прошлом году, прежде чем перевезти их работы в Улан-Батор, мы доставили их в Улан-Удэ. И тут грянул ковид. В итоге этот мощный процесс пришлось приостановить и оставить картины в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (Бурятия), где они и были показаны в рамках выставки.

По словам Михаила Шишина, роль, которую сыграли монголы на пути к Победе в Великой Отечественной войны, к сожалению, недооценена. Жители Монголии воевали наравне с нашими солдатами. Вероятно, поэтому многие монгольские художники до сих пор считают фронтовую тему главной в своем творчестве.

– По итогам той выставки мы создали альбом «Наша общая Победа», который стал не только словом благодарности нашим монгольским друзьям, но и началом большого исследования, – пояснил Михаил Юрьевич. – Ведь на тему Великой Отечественной писали и художник, доктор искусствоведения Эрдэнэцог, и заслуженный художник Монголии Батмунх. Что интересно, сразу после презентации я вместе с академиками из Москвы направлюсь в Монголию с важной миссией – вручить все необходимые регалии для присвоения звания Почетного академика Российской академии художеств экс-президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге, который к тому же является довольно успешным скульптором. Кроме того, во время этой поездки мы обсудим возможность создания Монгольской академии художеств.

Организаторы круглого стола – Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Алтайская краевая организация Союза художников России, Государственный художественный музей Алтайского края. Издание альбома «Наша общая Победа» осуществлено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований и Алтайского края.

Уход от средневековья

В рамках круглого стола говорилось еще об одном юбилее – 100-летии установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В 1921 году в Москву прибыл известный монгольский деятель Сухэ-Батор, где встретился с Лениным и подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с РСФСР.

– Чтобы проиллюстрировать этот факт, я хочу рассказать о том, что в рамках этого соглашения в 1926 году в Урге (нынешнем Улан-Баторе) высадился десант советских художников, которые начали обучать монголов изобразительному искусству, – рассказал Михаил Шишин. – Это был переход из средневековья к художественному миру. И, можно сказать, что советские мастера (а среди них были Константин Померанцев, Цыренжап Сампилов, а также ряд художников из Иркутска и других городов) запустили художественный процесс в Монголии.

Как вспоминает живописец, заслуженный художник России Анатолий Щетинин, искусство Монголии всегда отличалось самобытностью. И было бы хорошо, если б эта особенность не утратилась – хотя на сегодня известно, что многие монгольские мастера начинают работать на мировой вкус.

– Алтайские художники тоже часто ездили в Монголию, – говорит Анатолий Прокопьевич. – Среди них и Михаил Будкеев, и Фёдор Торхов. С 1984 года регулярно езжу в Монголию и я. В стенах «Арт-галереи Щетининых» время от времени проводятся выставки, посвященные Монголии – из 170 экспозиций 13 мы организовывали на эту тему.

По словам живописца, графика Ларисы Пастушковой, Монголия стала в ее жизни первой заграницей.

– В этой стране просто необыкновенная культура, – вспоминает она. – Особенно меня впечатлили расшитые иконы – удивительные декоративные полотна, напоминающие ковры. Их можно скрутить и легко перенести с места на место. Произвели впечатление и сами люди, которые много поют, прекрасно владеют верховой ездой, соблюдают заветы предков.

Как отметила заместитель директора по научной работе ГХМАК Наталья Царёва, сегодня в фондах музея представлено обширное собрание работ монгольских художников, сформировавшееся еще в советскую эпоху. Есть и работы алтайских художников, пишущих Монголию.

– В издании альбома приняли участие не только музеи Бурятии, Иркутска и Монголии, но и наш художественный музей, – высказалась Наталья Степановна. – Не случайно в альбоме представлены работы наших художников-ветеранов – Геннадия Борунова, Виктора Зотеева, Алексея Югаткина, Михаила Будкеева.