Стали известны подробности страшного ДТП на трассе Барнаул — Камень-на-Оби

Один человек скончался, ещё два пострадали.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Подробности ДТП администраторам паблика «Инцидент Барнаул» в Telegram рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю: сегодня, 29 июня 2021 года, около 8:00 водитель-мужчина 1958 года рождения на ВАЗ 2112 ехал со стороны Камня-на-Оби в сторону Барнаула, выехал на встречку и врезался в Toyota Land Cruiser Prado, под управлением водителя 1945 года рождения. Затем он допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, под управлением водителя-мужчины 1978 года рождения, двигавшегося в попутном направлении и автомобилем Toyota Land Cruiser, под управлением водителя-мужчины 1988 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2112 скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser Prado получили телесные повреждения, госпитализированы.