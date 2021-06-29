Строительство мусорного полигона под Барнаулом откладывается

28 июня правительство Алтайского края приняло решение отменить строительство экотехнопарка (мусорного полигона) в Первомайском районе около села Берёзовка.

Фото: ТГ-канал Ивана Мордовина

Об этом сообщил в своем ТГ-канале заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин. По его словам, этот вердикт озвучил на совещании профильный вице-губернатор Александр Лукьянов (курирует в правительстве вопросы экологии). На совещание помимо Мордовина были приглашены председатель Первомайского районного собрания депутатов Юлия Фролова и заместитель главы Первомайского района Дмитрий Шипунов. Они высказали единую позицию, которая полностью совпадает с мнением жителей Берёзовки о том, что полигону по переработке ТКО там не место.

Между тем, по данным Росприроднадзора, остаточная мощность действующего мусорного полигона в Барнауле — примерно два года. Поэтому уже сегодня активно ведутся поиски для строительства новой площадки. Есть и инвестор (АО «Механизатор»), готовый построить комплекс полного цикла обработки ТКО в виде «экотехнопарка». Как поясняло краевое Министерство природных ресурсов и экологии, «это не традиционный полигон, а мусорный кластер, в котором будет выполняться весь цикл: сортировка и переработка отходов, выделение компонентов для вторичного производства».

Был предварительно определён земельный участок, который, по информации инвестора, соответствовал требованиям санитарного и природоохранного законодательства. Но для ввода в эксплуатацию крупных объектов обращения с отходами был необходим ряд согласований, мероприятий и набор разрешительной документации. Нужна была проверка соответствия объекта санитарным и экологическим требованиям, прохождение экологической экспертизы. Обязательны и общественные обсуждения.

Губернатор Томенко, как сообщают инсайдеры, высказался против строительства объекта в первоначально запланированном месте. Впрочем, это решение не было спонтанным, поскольку ему предшествовало комплексное изучение проблемы и сложившихся обстоятельств всеми заинтересованным ведомствами и службами региона. «Важно, что мнение людей было услышано», — заметил по итогам совещания в правительстве Иван Мордовин.

В результате перевод предполагаемого участка из земель сельхозназначения в земли промышленности правительством Алтайского края не разрешён и для целей устройства там полигона это место не может быть использовано. Как стало известно, теперь поиск площадки под мусорный полигон в окрестностях Барнаула продолжится, и не факт, что он расположится в пригородном густонаселённом Первомайском районе.