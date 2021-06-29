Tеатр кукол «Сказка» принял участие в Международном фестивале «КУKART-XV»

Театральный форум кукольных и синтетических театров проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 30 июня 2021 года.
Основная программа фестиваля, ориентированная на негосударственные театры, работающие в направлении кукольного и анимационного искусства, представила на 10 сценических пространствах Санкт-Петербурга лучшие спектакли театров кукол и синтетических театров — лауреатов международных фестивалей и совместных проектов из Израиля, Индии, Италии, Турции, Чили, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, стран Прибалтики, Норвегии, Финляндии и Швеции. Российские регионы представлены Мурманским театром кукол, Новокузнецким театром «Сказ», Костромским театром «Чемоданчик», Алтайским театром кукол «Сказка» и другими. Традиционно показали спектакли главные кукольные театры Санкт-Петербурга и Москвы. Фестивальная программа проходила по направлениям: основная, клубная, специальная программа и профессиональная творческая лаборатория.
Помимо этого, на фестивале состоялась презентация проекта синтетического театра с использованием современных технологий AXiiO VR Studio режиссёра Олега Николаенко с участием знаменитого музыканта Бориса Гребенщикова в пространстве виртуальной реальности. Первое музыкальное VR видео БГ на песню Stella Maris может посмотреть любой житель Земли в любой точке мира на платформе Oculus Video и Amaze VR. Вы можете почти физически перенестись в фантастические и загадочные миры этой песни и оказаться рядом с БГ.
26 июня на Малой Садовой улице прошла специальная программа фестиваля «Петрушки на Невском», которая представила зрителям всех возрастов учеников-петрушечников: Александра Грефа (руководитель театра «Бродячий вертеп»), израильский театр Вольфсона, узбекский театр «Содружество Актеров и Кукол», совместный проект Новокузнецкого театра кукол «Сказ» и студии «Чудаки» из Новокузнецка, театр кукол «Сказка» из Барнаула и многих других.
Артисты Алтайского театра кукол Кобзев Пётр и Баталов Роман, сообщает портал Министерства культуры края, представили в этой программе авторский спектакль «Как Петрушка невесту искал». Всё действие разыгрывают скоморохи. Это сказка о задорном и весёлом Петрушке и его сказочном путешествии в поиске невесты-красавицы, какую свет не видывал. Помогать Петрушке будут два скомороха и сват — бурый медведь. Гости увидели очень яркую постановку — много шуток, песен и интерактивных игр. Скучать не пришлось ни детям, ни взрослым. Алтайский государственный театр кукол «Сказка» был награждён дипломом лауреата специальной программы фестиваля «Петрушка на Невском».
Завершится фестиваль 30 июня показом работ участников Международной творческой лаборатории Олега Лоевского «АртМост. Драма и куклы». Это совместная работа трёх режиссёров драмы с актёрами-кукольниками по созданию кратких творческих проектов.