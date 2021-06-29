Tеатр кукол «Сказка» принял участие в Международном фестивале «КУKART-XV»

Театральный форум кукольных и синтетических театров проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 30 июня 2021 года.

Фото: culture22.ru

Основная программа фестиваля, ориентированная на негосударственные театры, работающие в направлении кукольного и анимационного искусства, представила на 10 сценических пространствах Санкт-Петербурга лучшие спектакли театров кукол и синтетических театров — лауреатов международных фестивалей и совместных проектов из Израиля, Индии, Италии, Турции, Чили, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Дании, стран Прибалтики, Норвегии, Финляндии и Швеции. Российские регионы представлены Мурманским театром кукол, Новокузнецким театром «Сказ», Костромским театром «Чемоданчик», Алтайским театром кукол «Сказка» и другими. Традиционно показали спектакли главные кукольные театры Санкт-Петербурга и Москвы. Фестивальная программа проходила по направлениям: основная, клубная, специальная программа и профессиональная творческая лаборатория.

Помимо этого, на фестивале состоялась презентация проекта синтетического театра с использованием современных технологий AXiiO VR Studio режиссёра Олега Николаенко с участием знаменитого музыканта Бориса Гребенщикова в пространстве виртуальной реальности. Первое музыкальное VR видео БГ на песню Stella Maris может посмотреть любой житель Земли в любой точке мира на платформе Oculus Video и Amaze VR. Вы можете почти физически перенестись в фантастические и загадочные миры этой песни и оказаться рядом с БГ.

26 июня на Малой Садовой улице прошла специальная программа фестиваля «Петрушки на Невском», которая представила зрителям всех возрастов учеников-петрушечников: Александра Грефа (руководитель театра «Бродячий вертеп»), израильский театр Вольфсона, узбекский театр «Содружество Актеров и Кукол», совместный проект Новокузнецкого театра кукол «Сказ» и студии «Чудаки» из Новокузнецка, театр кукол «Сказка» из Барнаула и многих других.

Артисты Алтайского театра кукол Кобзев Пётр и Баталов Роман, сообщает портал Министерства культуры края, представили в этой программе авторский спектакль «Как Петрушка невесту искал». Всё действие разыгрывают скоморохи. Это сказка о задорном и весёлом Петрушке и его сказочном путешествии в поиске невесты-красавицы, какую свет не видывал. Помогать Петрушке будут два скомороха и сват — бурый медведь. Гости увидели очень яркую постановку — много шуток, песен и интерактивных игр. Скучать не пришлось ни детям, ни взрослым. Алтайский государственный театр кукол «Сказка» был награждён дипломом лауреата специальной программы фестиваля «Петрушка на Невском».

Фото: culture22.ru

Завершится фестиваль 30 июня показом работ участников Международной творческой лаборатории Олега Лоевского «АртМост. Драма и куклы». Это совместная работа трёх режиссёров драмы с актёрами-кукольниками по созданию кратких творческих проектов.