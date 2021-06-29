В Алтайском крае завершается отбор кандидатов в Президентский полк

24 июня 2021 года пятеро претендентов на попадание в президентский полк, отобранных еще в феврале комиссариатом Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов Барнаула, прошли последние этапы собеседований, медобследования, тестирования на ПЦР.

Наставления призывникам от военного комиссара Александра Вопиловского.

Фото: Андрей Чурилов

Аналогичные процедуры предстоит пройти еще и в крайвоенкомате кандидатам из Ленинского и Индустриального комиссариата, а также муниципальных образований Алтайского края. И уже в эти выходные 15 ребят из Алтайского края отправятся на престижную службу в Москву.

– Требования к кандидатам в Президентский полк очень высоки, при этом желающих попасть туда всегда много, – рассказал военный комиссар Александр Вопиловский. – Во внимание берется рост и вес, уровень образования, психологическая устойчивость, физическая подготовка, личные качества призывника и многое другое. Окончательное решение будет принимать представитель Президентского полка, поэтому кто-то из кандидатов отправится служить в другие воинские части. Поскольку мы всегда готовим кандидатов больше, чем нужно, они приезжают раньше, чтобы пройти последние проверки. Весенний призыв – это не школьники, большинство парней получили профессиональное образование, определились в жизни, поэтому и работать с ними легко.

С 2008 года 15 уроженцев Алтайского края удостаиваются чести служить в Президентском полку службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ. Большинство из них – барнаульцы.

Александр Фролов начал готовиться к службе в армии еще в старших классах школы. Не понаслышке зная о сложностях работы в правоохранительных органах на примере отца, он выбрал такую же стезю, получив среднее профессиональное образование правоохранительного направления в Барнаульском педагогическом колледже.

– Настраивался на службу в Президентском полку давно, – рассказал призывник. – Подробности службы знаю от друга, который сейчас там, к ответственности готов, трудностей не боюсь. Как сложится жизнь после службы, не загадываю, возможно, пойду в органы оперативником, участковым или дознавателем, возможно, останусь в армейских погонах. За год многое может произойти, но я готов к переменам, жду их и встречу достойно.

Мама Александра Елена Владимировна дала сыну честное слово, что не будет плакать, приехав морально поддержать призывника накануне ответственного события.

– Саше 21 год, пришла пора отпустить его во взрослую жизнь, – поделилась Елена. – Умом понимаю, что нельзя показывать, как мне тяжело, поэтому очень буду стараться не расстроить сына. Его мечта должна осуществиться. Саша – целеустремленный, надежный, ответственный. Моя задача сейчас – показать, что мы за него очень рады и гордимся сыном. А отбор он пройдет любой, я уверена.