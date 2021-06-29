В Барнауле закрыли проезд через трамвайные пути на проспекте Красноармейском

Там проводится плановый капремонт путей.

Фото: canva.com

В связи с этим до 8:00 6 июля 2021 года в Барнауле на проспекте Красноармейском в районе здания № 64 закрыли движение автомобильного транспорта на переезде через трамвайные пути.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что летом также будут капитально отремонтированы трамвайные пути на пересечении улиц Попова и Взлётной.