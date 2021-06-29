В барнаульских загородных лагерях отдохнули больше 900 детей

Первая смена в загородных оздоровительных лагерях центра «Каникулы» уже закончилась.

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Дети отдыхали с соблюдением санитарных норм и правил в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Персонал и все педагогические работники проходили обследование на COVID-19 за три календарных дня до выхода на работу.

Каждый день детям и сотрудникам измеряли температуру тела с помощью бесконтактных термометров. На входах в помещения лагерей установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Персонал пищеблока, медицинский и технический персонал работает в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках.

«В лагерях центра «Каникулы» организовано шестиразовое питание с соблюдением всех необходимых норм. Обеспечиваются требования безопасности: установлены кнопки тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, видеонаблюдение», — рассказал Денис Краснов, директор центра «Каникулы».

Родительские дни в лагерях не проводились. Заезд и выезд всех детей и сотрудников в лагеря осуществлялся одновременно, в один день.

Во второй сезон в загородных оздоровительных лагерях Барнаула планируют отдохнуть около тысячи детей, передаёт пресс-служба мэрии.