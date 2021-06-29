В барнаульском посёлке асфальтируют улицу в рамках нацпроекта

27 июня 2021 года бригада МБУ «Автодорстрой» Барнаула на участке от улицы Кедровой до Смоленской на улице 1-й Малиновой в посёлке Авиатор начала укладывать нижний выравнивающий слой горячего асфальтобетона.

Проезд на участке ремонта частично ограничен. Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 1-й Малиновой капитально отремонтируют 961 метр дороги. Общая площадь капремонта составит 5,7 тысячи квадратных метров. Сейчас на участке уже выполнено фрезерование повреждённого слоя асфальта. Запланированы асфальтирование, установка бортовых камней, устройство тротуаров, примыканий, покрытия автобусной остановки, пешеходного перехода и искусственной дорожной неровности.

Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные поселки Спутник и Авиатор. Здесь расположены магазин, отделение почты, спортивный клуб, футбольная и хоккейная площадки, передаёт администрация Барнаула.