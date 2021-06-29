В здании барнаульского железнодорожного вокзала провели полную санитарную обработку

Поверхности обрабатывают высокоэффективными дезинфицирующими средствами, активными в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных.

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Также вокзалы обработали и в Рубцовске, Камне-на-Оби, Бийске, Алейске, Кулунде, Заринске и Славгороде.

На вокзалах и станциях региона есть неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Санитарная обработка вагонов пригородных электропоездов и пассажирских вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее четырёх раз в сутки, вокзальных помещений — не менее пяти раз в сутки, влажная уборка вокзальных санузлов — каждый час. На вокзалах каждые два часа проводится дезинфекция дверных ручек, перил, турникетного и кассового оборудования.

Также на вокзалах и станциях нанесена специальная разметка, размещены указатели и памятки для напоминания пассажирам о необходимости соблюдения дистанции 1,5 метра друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта в условиях сложной эпидемиологической обстановки, информирует администрация Барнаула.