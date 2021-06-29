В барнаульской больнице заработало неврологическое отделение

Несмотря на сложность коронавирусной ситуации, больные нуждаются и в другой специализированной помощи. Именно поэтому в главном ковидном госпитале Алтайского края возобновили приём пациентов с острыми нарушениями кровообращения.

Фото: Алиса Тростникова

Неврологическое отделение действует при больнице с 2008 года — на базе него больным с острыми нарушениями кровообращения оказывают помощь специалисты мультидисциплинарной бригады: неврологи, нейрореаниматологи, врачи и инструкторы-методисты по ЛФК, логопеды, психолог, физиотерапевт. Однако на протяжении почти года оно вынужденно вело приём в горбольнице № 11, чтобы освободить площади под ковидный госпиталь. 11 июня отделение вернулось в родные стены, и практически с первых дней все 45 койко-мест заполнены. Здесь оказывают помощь в ранний период инсульта. Пациентов везут с прикреплённых территорий — поликлиник № 10 и № 14 Барнаула, а также из Новоалтайска.

Елена Манакова, и.о. заведующей отделением нейрососудистого центра горбольницы № 5, рассказала, что отмечен рост числа ишемических инсультов у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

— Инсульт, по сути, это осложнения имеющихся заболеваний: гипертонии, диабета, кардиальной патологии, — пояснила специалист. — Сейчас появилась группа пациентов, не имеющих тяжёлого атеросклероза, кардиальной патологии, с диагностируемым так называемым криптогенным инсультом. И все они, как правило, недавно перенесли COVID-19.

Седи таких пациентов Светлана Радченко. Она недавно достаточно тяжело переболела коронавирусом, и в день выписки, с отрицательным результатом на руках, поступила в неврологию с признаками инсульта.

— Как мне объяснили, это осложнение после коронавируса, — говорит Светлана.

— Мы поняли, что ковид — не такая простая тема и нужны врачи разных специализаций, — уверена главврач горбольницы № 5 Ирина Вильгельм. — Неврологические нарушения достаточно часто встречаются у пациентов с коронавирусом, в красной зоне много больных с инсультами. Наличие специалистов разного профиля даёт возможность использовать их профессиональные знания для лечения осложнений у пациентов, не заходя в ковидную зону. Специалистов могут привлечь дистанционно к консилиумам. Есть электронные истории болезни, где можно посмотреть компьютерную томограмму, анализы пациента.

По словам врачей, больные с инсультом наиболее восприимчивы к коронавирусной инфекции. Поэтому вопросам безопасности таких пациентов уделяется повышенное внимание.

— Созданы все условия, чтобы потоки пациентов и персонала «чистой» и красной зон не пересекались, — обращает внимание Елена Манакова. — Все исследования проводятся на базе отделения — есть свой рентген-кабинет, томограф. С больными после инсульта работают сотрудники с отрицательным тестом, которые не посещают инфекционный стационар.

В трехэтажном здании, где размещено неврологическое отделение, создана «чистая» зона. Уже в приёмном покое больным проводят экспресс-диагностику на наличие коронавирусной инфекции — результат известен уже через 15 минут. Пациентам неврологического профиля при наличии высокой температуры экспресс-тест делают ещё в службе скорой помощи. В случае положительного результата в скорой или приёмном покое больного, не пересекая потоки, направят в красную зону, где также есть невролог и соответствующие условия для лечения. С открытия отделения подобных случаев было немало.

По словам Ирины Вильгельм, выделение 45 коек — не критично для функционирования ковидного госпиталя, даже в условиях нарастания третьей волны пандемии.

— Когда весь коллектив в сборе, качество лечения лучше, — считает главврач.