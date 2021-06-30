Барнаульцам вручили краевые и городские награды

Сегодня, 30 июня 2021 года, в администрации Барнаула благодарностями, почетными грамотами и медалями наградили достойных представителей самых разных профессий: управленцев, бухгалтеров, водителей, преподавателей вузов, работников сферы пищевой промышленности, а также ветеранов органов местного самоуправления.

Фото: Андрей Чурилов

Вручая награды, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев отметил, что Барнаул с каждым годом становится интереснее, краше, меняется в лучшую сторону.

«Это заслуга в том числе и лично ваша. Каждый на своем рабочем месте добросовестно, профессионально выполняет свои обязанности. Город — очень сложный механизм, и в какие-то сложные моменты мы наиболее четко понимаем, что главной профессии нет, нужна каждая», — обратился к участникам торжественной церемонии Юрий Еремеев.

Татьяна Андреева, специалист управления социальной защиты населения по городу Барнаулу, в сфере работает на протяжении 12 лет. Ее профиль — своевременная выплата гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Эти показатели у нее всегда на высоком уровне.

Штукатур-маляр санатория «Барнаульский» Ольга Клочек в профессии уже два десятка лет. Выбрала ее по наитию и попала в «яблочко», сейчас она очень любит то, что делает. По ее словам, главное — знать инструмент и материал, а остальное можно наработать. Кстати, ее руки быстро адаптировались — спустя год после дебюта в профессии Ольгу Клочек уже считали мастером.

Людмила Межова, доцент кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций АлтГУ, по образованию — инженер электронной техники. Ее общий стаж работы — 43 года. Начинала в конструкторском бюро Института космических исследований Академии наук СССР. Последние 19 лет учит студентов алтайского вуза.

«Моя специальность не женская, но так повелось со школы — любила математику, физику, химию. Сейчас я работаю на экономическом факультете и каждый раз удивляюсь, что у меня в аудитории почти одни девчонки. Студенты, конечно изменились, стали не плохими — другими. Заметила, например, что память у них короткая — сегодня ответили, а завтра уже не помнят, что учили. Считаю, это нужно как-то корректировать еще в школе», — рассказывает Людмила Николаевна.

Всего в этот день награды получили 26 человек. В числе награжденных главный редактор газеты «Вечерний Барнаул» Михаил Губин — в соответствии с указом Губернатора Алтайского края Виктора Томенко удостоен медали «За заслуги перед обществом».