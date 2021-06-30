Презентация интеллектуальной транспортной системы состоялась в Барнауле

29 июня в краевом центре прошла презентация проекта Интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которую планируется в ближайшие годы создать в Барнаульской агломерации.

Фото: Андрей Кравцов

Одни из первых

Ещё в 2020 году Алтайский край, наряду с двумя десятками других регионов России, стал участником федеральной программы, предполагающей модернизацию и цифровизацию региональных транспортных систем. Оно и понятно: по протяженности автодорог общего пользования регион занимает 1-е место в России (почти 55 тыс. км). Соответственно, и проблем немало. Из федерального бюджета край на разработку и внедрение ИТС в 2021-2023 гг. получил 360 млн рублей.

– Осуществление этого проекта у нас, на Алтае, предполагает, что управление дорожным движением теперь будет осуществляться в автоматическом режиме с использованием искусственного интеллекта. В результате повысится безопасность, комфорт и скорость передвижения, улучшится экология, – отметил замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк.

В 2020 году прошел конкурс на разработку технического проекта создания в Алтайском крае ИТС. Её решено было в пилотном формате развернуть на территории Барнаульской агломерация, а уж потом тиражировать этот проект на других территориях Алтайского края и сопрягать его с другими аналогичными проектами в других регионах. Победителем конкурса в Алтайском крае стал «Ростелеком».

По мнению разработчиков, проблемы дорожной системы Барнаула и территорий агломерации (Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы) являются типичными: загруженность дорог, пробки, рост ДТП, несанкционированные парковки, ухудшение экологии и т.д. Однако есть и региональные особенности, которые приходилось учитывать при разработке документации.

– Конечно, решением этих проблем стало бы строительство новых дорог, развязок, но городское пространство и финансовые возможности не всегда это позволяет. Поэтому надо улучшать уже имеющуюся инфраструктуру, качество и эффективность её организации и управления, – подчеркнула заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Курылёва.

Ольга Курылёва

Фото: Андрей Кравцов

Уже сегодня городские власти Барнаула своими силами ведут системные исследования внутригородского пассажиропотока. А краевые власти, региональный Минтранс, используя федеральный ресурс приступили к разработке ИТС на внешнем контуре, в масштабах Барнаульской агломерации. В прошлом году «Ростелеком» завершил разработку проекта, объём документации составил более 550 томов. Проект прошел госэкспертизу в Москве. В ближайшее время планируется провести конкурс на осуществление практических работ по внедрению проекта в жизнь.

Что даст внедрение ИТС Барнаула и другим участникам Барнаульской агломерации?

Заметное увеличение средней скорости движения транспорта, сокращение числа ДТП и количества погибших в них, снижение времени задержки транспорта в пути, повышение качества и оперативности мониторинга состояние окружающей среды и др.

Планируется, что создаваемая система станет открытой и будет доступна в мобильных приложениях для водителей и других граждан, появится возможность управлять парковочным пространством и беспилотным транспортом.

– Дальнейшие работы будут зависеть от финансирования. Мы довольны работой «Ростелекома», но надо двигаться дальше. Я полагаю, что вся система должна быть открыта не только для специалистов и операторов ИТС, но и доступна для всех граждан, для всех барнаульцев. Ничего там секретного нет! Сейчас мы разрабатываем техническое задание на следующий этап для проведения конкурса. Уже подготовили помещения для размещения оборудования и создания Центра управления ИТС. Всего же на осуществление проекта ИТС в полном объеме, по нашим расчетам, потребуется около 1 млрд рублей. Рассчитываем получить эти деньги. Будет деньги, будут и песни, – пошутил начальник КГКУ «Алтайавтодор» Василий Мотуз, заметив, что альтернативы проекту нет и «Алтайавтодор», как заказчик проекта, намерен тесно сотрудничать и дальше с администрацией Барнаула.

Василий Мотуз

Фото: Андрей Кравцов

– Городу этот проект важен, нужен и интересен. Поэтому мы принимаем активное участие в его осуществлении. Ведь организовывать автомобильное движение в Барнауле – это компетенция городских властей. Мы видим болевые точки – Павловский и Змеиногорский тракты, другие магистрали, где городские власти локально уже осуществляют модернизацию автомобильных дорог, их ремонт и реконструкцию, – заявил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Валерий Ведяшкин.

Он уверен: цифровизация и капитальное строительство должны идти параллельно, дополняя друг друга.

Валерий Ведяшкин

Фото: Андрей Кравцов

Видеопрезентация системы.