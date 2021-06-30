Изменения в Генеральный план города начали обсуждать в Барнауле

Его действующую редакцию утвердила ещё в 2019 году Барнаульская городская Дума.

К необходимости актуализировать Генплан привели текущие градостроительные и законодательные изменения, реализация федеральных, государственных и муниципальных программ, установление границ приаэродромной территории и других зон с особыми условиями использования. Поэтому администрация Барнаула приняла решение внести изменения в два этапа.

Сегодня, 29 июня 2021 года, началось обсуждение изменений первого этапа, который связан со строительством (реконструкцией) взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта Барнаул имени Г. С. Титова, уточнением территории для размещения аэропортового комплекса, параметров функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки, определением функциональных зон для реализации крупных инвестиционных проектов.

Начать реализацию второго этапа планируется в сентябре–декабре 2021 года. Он предусматривает реализацию программ по развитию территории города, установление границ приаэродромной территории и других зон, ограничивающих застройку, определение территорий комплексного развития, реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе в целях создания условий для осуществления комплексной жилой застройки, вовлечения в градостроительный оборот земель иных категорий, а также программ комплексного развития коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры города.

Также по предложениям строительного комплекса на втором этапе проведут анализ обоснованности вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и улицы Просторной (Северо-Западный планировочный район), определят территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов.

Также учитывая, что изменения функциональных зон индивидуальной жилой застройки на многоэтажную и общественно-деловую застройку в Генплане городского округа, принятого в 2019 году, вызвали у горожан активное обсуждение, данные вопросы обязательно будут рассмотрены при реализации второго этапа разработки градостроительной документации.

Отметим, что сейчас для информирования граждан об изменениях в Генплане в администрациях районов Барнаула созданы рабочие группы по рассмотрению предложений жителей. Их возглавляют депутаты Барнаульской городской Думы, а также Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Заседания рабочих групп, а также встречи с жителями и председателями территориальных органов самоуправления проводятся на постоянной основе с активным участием глав районных администраций, депутатов, а также руководителей отраслевых органов местного самоуправления.

Общественные обсуждения будут проводиться во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа, принять в них участие может каждый его житель.

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться с 29 июня по 22 июля на экспозициях по следующим адресам:

ул. Короленко, 65 (помещение комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула);

проспект Комсомольский, 108а (помещение администрации Октябрьского района города Барнаула);

улица 50 лет СССР, 12 (помещение администрации Индустриального района города Барнаула);

проспект Красноармейский, 104 (помещение администрации Железнодорожного района города Барнаула);

улица Никитина, 60 (помещение администрации Центрального района города Барнаула);

улица Георгия Исакова, 230 (помещение администрации Ленинского района города Барнаула);

село Власиха, улица Первомайская, 50 (помещение Власихинской сельской администрации);

посёлок Лесной, поселок Лесной, 14а (здание МБОУ «СОШ № 99»);

посёлок Новомихайловка, улица Центральная, 25 (здание МБОУ «СОШ № 109»);

посёлок Пригородный, улица Новосибирская, 75 (здание продуктового супермаркета «Рублик»);

станция Власиха, напротив дома по адресу: станция Власиха, 5;

посёлок Научный Городок, улица Научный Городок, 9 (помещение Научногородокской сельской администрации);

село Гоньба, улица Школьная, 12а (помещение МБУК «Научногородокское клубное объединение»);

посёлок Казенная Заимка, улица Цветущая, 1 (помещение ОО «ТОС «Казенная Заимка»);

посёлок Берёзовка, улица Центральная, 6;

посёлок Землянуха, улица Трактовая, 10;

село Лебяжье, улица Центральная, 65а, кабинет 9 (помещение Лебяжинской сельской администрации);

рабочий посёлок Южный, улица Герцена, 14а (помещение Южной поселковой администрации);

посёлок Борзовая Заимка, улица Радужная, 89а (помещение Дома культуры);

посёлок Центральный, улица Мира, 13 (помещение Дома культуры);

посёлок Бельмесёво, улица Притрактовая, 3 (СК «Аппарель»);

посёлок Садоводов, Змеиногорский тракт, 120/3 (здание Алтайского политехнического техникума);

посёлок Плодопитомник, улица Беговая, 1 (агрофирма «Цветы Алтая»);

станция Ползуново, улица Н. Ивлева, 1;

посёлок Конюхи, 44;

посёлок Мохнатушка, улица Клубная, 52а;

посёлок Ягодное, улица Центральная, 43;

посёлок Черницк, улица Школьная, 18;

станция Железнодорожная Казарма 242 км, № 1;

станция Железнодорожная Казарма, 250 км, № 2;

станция Железнодорожная Казарма 253 км, № 3.

Экспозиции можно посетить в будние дни (понедельник – пятница) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Консультирование посетителей экспозиций будет проходить по графику, с которым можно ознакомиться здесь. Для этого будет задействовано около 15 муниципальных служащих.

Проект и информационные материалы будут также размещены на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Предложения и замечания по проекту можно подавать до 22 июля тремя способами:

1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности;

2) в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48;

3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Барнаульцев просят на экспозициях соблюдать масочный режим.