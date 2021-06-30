Изменения в Генеральный план города начали обсуждать в Барнауле

Его действующую редакцию утвердила ещё в 2019 году Барнаульская городская Дума.
К необходимости актуализировать Генплан привели текущие градостроительные и законодательные изменения, реализация федеральных, государственных и муниципальных программ, установление границ приаэродромной территории и других зон с особыми условиями использования. Поэтому администрация Барнаула приняла решение внести изменения в два этапа.
Сегодня, 29 июня 2021 года, началось обсуждение изменений первого этапа, который связан со строительством (реконструкцией) взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта Барнаул имени Г. С. Титова, уточнением территории для размещения аэропортового комплекса, параметров функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки, определением функциональных зон для реализации крупных инвестиционных проектов.
Начать реализацию второго этапа планируется в сентябре–декабре 2021 года. Он предусматривает реализацию программ по развитию территории города, установление границ приаэродромной территории и других зон, ограничивающих застройку, определение территорий комплексного развития, реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе в целях создания условий для осуществления комплексной жилой застройки, вовлечения в градостроительный оборот земель иных категорий, а также программ комплексного развития коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры города.
Также по предложениям строительного комплекса на втором этапе проведут анализ обоснованности вовлечения в градостроительный оборот земель сельскохозяйственного использования, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и улицы Просторной (Северо-Западный планировочный район), определят территории для массового жилищного строительства, создания технопарков и размещения промышленных комплексов.
Также учитывая, что изменения функциональных зон индивидуальной жилой застройки на многоэтажную и общественно-деловую застройку в Генплане городского округа, принятого в 2019 году, вызвали у горожан активное обсуждение, данные вопросы обязательно будут рассмотрены при реализации второго этапа разработки градостроительной документации.
Отметим, что сейчас для информирования граждан об изменениях в Генплане в администрациях районов Барнаула созданы рабочие группы по рассмотрению предложений жителей. Их возглавляют депутаты Барнаульской городской Думы, а также Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Заседания рабочих групп, а также встречи с жителями и председателями территориальных органов самоуправления проводятся на постоянной основе с активным участием глав районных администраций, депутатов, а также руководителей отраслевых органов местного самоуправления.
Общественные обсуждения будут проводиться во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа, принять в них участие может каждый его житель.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно ознакомиться с 29 июня по 22 июля на экспозициях по следующим адресам:
Экспозиции можно посетить в будние дни (понедельник – пятница) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Консультирование посетителей экспозиций будет проходить по графику, с которым можно ознакомиться здесь. Для этого будет задействовано около 15 муниципальных служащих.
Проект и информационные материалы будут также размещены на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Предложения и замечания по проекту можно подавать до 22 июля тремя способами:
1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности;
2) в письменной форме через канцелярию администрации города по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 48;
3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Барнаульцев просят на экспозициях соблюдать масочный режим.