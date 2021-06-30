Каждый третий развод из-за соцсетей: рассказываем шокирующие факты об онлайн-платформах

Сегодня, 30 июня, отмечается Всемирный день социальных сетей. «Вечерний Барнаул» собрал самые интересные и малоизвестные факты об онлайн-платформах.

Фото: canva.com

Шуткой о том, что человек «заходит на пять минут проверить почту, а выходит в пять утра» уже никого не рассмешить и даже не удивить. Это наша жизнь, и, в общем, весьма обычные будни. Эксперты всё чаще говорят, что зависимость от соцсетей аналогична зависимости от других пагубных привычек. К слову, в разгар пандемии COVID-19 именно соцсети стали одним из основных способов коммуникации и источником фейковых новостей. Устраняя межличностные преграды, соцсети дают нам безграничные возможности для общения, но есть и другая сторона. Статистика немного ужасает, но мы просто приводим факты.



1. Почти половина населения планеты пользуется социальными сетями. А это более 3,8 млрд человек, говорится в отчетах We Are Social и Hootsuite. Только за прошедший год новыми пользователями стали 321 млн (прирост более чем в 9%). В нашей стране в январе 2021 года насчитывалось 99 млн пользователей социальных сетей, за прошлый год аудитория соцсетей выросла на 4,8 миллиона (+ 5,1%), сообщает digital-агентство WebCanape.

2. Время, которое пользователи проводят онлайн в соцсетях ежедневно, выросло до 2 часов 25 минут. Это примерно один день в неделю. По подсчётам экспертов, в 2021 году все пользователи в мире проведут в соцсетях в общей сложности 3,7 трлн часов.

3. Чем моложе пользователь, тем больше дольше он в соцсетях: 2 часа 53 мин. — от 16 до 24 лет, 2 часа 14 мин. — от 35 до 44 лет, 1 час 20 мин — от 55-ти до 64-х. Совокупное время, которое люди во всем мире тратят на социальные сети, составляет 1 млн лет каждый день.

4. Лучшие селфи получаются с левой стороны лица. Идеальное селфи делается под небольшим углом левой рукой. Именно так утверждает австралийский специалист по когнитивной психологии. По мнению ученого, левая сторона лица кажется более привлекательной, потому, что контролируется правым полушарием мозга, ответственным за эмоции.

5. Фотографирование еды во время её употребления ухудшает аппетит. В Университете Миннесоты провели исследования, в результате которых была обнаружена связь между чувством сытости и просмотром изображений еды.

Оценка пищи на снимках снижает удовольствие от ее употребления и быстрее вызывает чувство пресыщения.

6. Селфи со знаком «V» опасны. Технология распознавания отпечатков пальцев становится все более распространенной. Сейчас она используется для доступа к меню смартфонов. По подсчетам исследователей, с фото, сделанного с расстояния даже 3 метров, можно без труда украсть отпечатки пальцев. Это позволит высоко продвинутым мошенникам получить личные данные.

7. Социальные сети служат причиной каждого третьего развода в мире.

8. Около 15 % пользователей используют социальные сети для слежки. Особенно это практикуется спецслужбами.

9. В 3 раза возросло число измен после знакомств в социальной сети.

10. Facebook в конце ноября 2011 года запатентовал систему слежения за пользователями вне пределов социальной сети.

11. 37% пользователей соцсетей публикуют малоинтересные сведения о личной жизни.

12. Исследования показали, что пребывание в соцсетях увеличивает риск самоубийства, т.к. человек теряет связь с окружающим миром.



13. Статистика показывает, что благодаря соцсетям в 26 раз выросло количество преступлений против несовершеннолетних на сексуальной почве.



14. Каждый год в мире около 100 человек расплачиваются жизнью за сообщение, оставленное в социальной сети. Исследования говорят о неуклонном возрастании этой цифры.



15. Не только спецслужбы используют социальные сети – различные группировки, в т.ч. и террористические используют для вербовки социальные сети.

16. Исследования показали, что увлечение соцсетями подрывает иммунитет человека, вызывает душевную дисгармонию, расстройство сердечно-сосудистой системы. Малоподвижный образ жизни и активные, но не развивающие мозговые процессы могут вызвать тяжелые заболевания эндокринной системы и др..



17. Facebook заработал в 2011 году 4,27 млрд долларов на рекламе.



18. Каждая пятая пара в мире знакомится друг с другом в социальных сетях.



19. В среднем пользователь заходит в свой аккаунт два раза в день.



20. У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 195 человек.

Фото: canva.com

21. У 24 из 25 крупнейших мировых газет упали тиражи из-за того, что новости начали приходить к людям по иным каналам, в частности – через социальные сети.



22. 50 миллионов пользователей радио набрало через 38 лет, телевидение — через 13, Интернету понадобилось 4 года, iPod — 3 года.



23. В России просматривается около 1307 интернет-страниц за неделю.



24. Удивительно, но самый быстрорастущий сегмент пользователей социальных сетей — женщины 55–65 лет;



25. В мире насчитывается около 200 000 000 блогов.



26. Большинство популярных социальных сервисов продолжают хранить изображения, удаленные пользователями.



27. 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем своих реальных товарищей.

28. Каждый день в google + регистрируются 625000 человек.

29. Кнопка +1 используются 5 миллион раз в день.



30. Ежедневно в Instagram выгружается более 500 миллионов историй и 95 миллионов фотографий, а с момента создания было опубликовано более 40 миллиардов. Примерно 4,2 миллиарда лайков в день от пользователей, возраст которых — от 18 до 29 лет.

31. 80% детей имеют аккаунты в социальных сетях, 20% родителей заставали своих детей за просмотром сайтов для взрослых.



32. 10 лет – это средний возраст, с которого начинается самостоятельное использование социальных сетей.



33. Только 32% детей соглашаются добавить в друзья своих родителей в социальных сетях.

34. Согласно последней статистике YouTube, по состоянию на 2021 год насчитывает 2,3 миллиарда пользователей по всему миру. Она считается второй по популярности социальной сетью, и единственной платформой превышающей число активных пользователей является Facebook.

35. Ежедневно люди смотрят один миллиард часов видео на YouTube.

36. Facebook сообщает о 2,4 миллиарда активных пользователей в месяц и 1,6 миллиарда активных пользователей в день.

37. Ежедневно в Facebook загружается более 300 миллионов фотографий.

38. В некоторых штатах Америки Консультативный комитет судебной этики запрещает судьям и адвокатам добавлять друг друга в друзья в соцсетях.

39. 75% жителям соц. сети не нравится их внешность, 51% которых обосновывает это сравнением своих фотографий с фотографиями остальных участников.

40∙ 36% пользователей социальных сетей периодично пишут что-нибудь просто от скуки.

41. Кстати, первой платформой социальных сетей общего вида, когда-либо запущенной, была Sixdegrees в 1997 году.

42. Невероятно, но люди, использующие на роботе соц. сети на 9% производительней работают, из-за коротких перерывов (но именно коротких).

43. Пользователей, у которых семейный статус «одинокий» в соц. сети больше, чем всех помолвленных, женатых и тех у кого «все сложно» вместе взятых.

44. HR охотятся за кадрами в социальных сетях. В условиях пандемии кадровые специалисты часто переводят процессы найма полностью в онлайн. Грамотно составленный профиль может стать хорошим бонусом. По данным опроса Career Builder, около 70% работодателей используют социальные сети для поиска кандидатов. При этом почти половина работодателей с меньшей вероятностью позовут кандидата на собеседование, если не смогли найти его в интернете.



И ещё. Сегодня в моду входит информационный детокс. Всё больше людей сознательно отказываются от интернета, чтобы отдохнуть от бесконечного информационного потока. Более 73% россиян, по данным опроса ВЦИОМ, убеждены, что в современном мире необходимо периодически отдыхать от интернета. За последний год 47% российских пользователей сознательно отключали интернет как минимум на сутки, а 18% из них делали это один или несколько раз в неделю. Большинство опрошенных (82%) не испытали при этом никаких особых ощущений, а негативные эмоции из-за невозможности пользоваться сетью были у каждого десятого участника опроса. Примерно такая же доля респондентов (7%) испытали положительные эмоции — спокойствие, расслабленность, радость.