Конь нового уровня. В школе Хорохордина установили современные снаряды

В барнаульской СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина установили новые гимнастические снаряды современного уровня. Средства на их приобретение выделили региональный Минспорт и Федерация спортивной гимнастики России.

Фото: Ярослав Махначёв.

На хорошем счету

Понятия «летние каникулы» в гимнастической школе нет. Этот вид спорта таков, что даже небольшой простой чреват потерей формы и мастерства, поэтому даже летом юные гимнасты активно тренируются.

А сейчас они делают это с еще большим удовольствием, ведь в зале СШОР Сергея Хорохордина установили новые гимнастические снаряды ведущего мирового производителя из Германии Spieth. Эта фирма поставляет оборудование в том числе и на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

– Новых спортивных снарядов в нашем зале не было никогда, – рассказывает директор СШОР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России Евгений Кожевников. – Те, на которых тренировались, были не новыми, их забирали с базы сборной России «Озеро Круглое», когда там обновляли инвентарь. Наша школа на хорошем счету, воспитанники показывают прекрасные результаты на российском и международном уровне, поэтому нам шли навстречу, передавали снаряды.

Собственно, и нынешнему тотальному обновлению материально-технической базы школы помогли высокие результаты ее воспитанников. Именно благодаря этим аргументам удалось достигнуть соглашения с Министерством спорта Алтайского края и Федерацией гимнастики страны.

– Хочу отдельно поблагодарить Минспорт края, который оперативно провел работу и выполнил все обязательства перед нашей школой, – говорит Евгений Кожевников.

В сумме школе было выделено 11,5 млн руб. на покупку гимнастических снарядов. На средства Минспорта, это 3,42 млн руб., приобрели конь-махи, мужские и женские брусья, гимнастическое бревно, перекладину, коня для опорного прыжка. Федерация гимнастики России взяла на себя гимнастический ковер стоимостью 4 млн руб. и еще одно бревно, а также так называемую обкладку снарядов – специальные мягкие маты, которые укладываются вокруг снарядов для безопасности и четкого приземления после выполнения соскоков. В общей сложности на все это ушло 8,1 млн руб. Школа взяла на себя решение оргвопросов, а также монтаж оборудования.

Все снаряды, кроме ковра, уже установлены. Обкладка будет готова в августе.

– Сразу с обкладкой приобрели только женские брусья, – рассказывает Евгений Кожевников. – Размеры зала не позволяют уложить стандартную обкладку других снарядов, она нужна индивидуальная. К нам несколько раз уже приезжали специалисты из московской фирмы, занимающейся выпуском обкладок, проводили замеры.

Удобно и безопасно

Один из самых перспективных воспитанников школы, кандидат в мастера спорта Сергей Жабин, с удовольствием отрабатывает элементы на новом коне, готовясь к финалу спартакиады молодежи.

– Новые снаряды удобнее в использовании, их проще регулировать, – рассказывает он. – Ну и для тренировок они лучше. Например, на брусьях другое покрытие, с ним лучше сцепление, а значит, меньше риска сорваться, ошибиться в исполнении элементов.

Тренер Пётр Червяков поясняет: хороший снаряд прежде всего должен быть безопасным. Например, старый конь по характеристикам схож с новым, но был уже весь в микротрещинах. Попадет в такую палец – чревато травмой.

Как говорит Евгений Кожевников, раньше спортсмены школы, приезжая на соревнования, порой сталкивались с проблемой – снаряды, на которых надо было выступать, были более высокого уровня, и приходилось под них подстраиваться. А некоторые элементы на прежнем барнаульском инвентаре и вовсе было нереально отработать.

– Например, у стола для опорного прыжка может быть разная жесткость и плотность, что влияет на высоту полета. У мужских брусьев качество жердей влияет на выполнение висовых элементов, на женских брусьях важно, как они сводятся и раздвигаются, – рассказывает Евгений Кожевников. – Возможно, на начальном уровне это и не так актуально, но когда спортсмен приближается к званию кандидата в мастера спорта, эти детали уже играют большую роль.

Все снаряды сотрудники школы монтировали своими силами – благо опыта с избытком. Осталось заменить гимнастический ковер на новый, эту работу проведут в июле. Новую обкладку сделают в конце августа, так что следующий учебный год школа встретит в полном перевооружении.

Старый инвентарь останется в школе: что-то все так же будут использовать в тренировочной работе, какие-то снаряды передадут в школу № 113, где занимается группа начальной подготовки СШОР Хорохордина.