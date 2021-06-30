Топ-8 ошибок летнего стиля барнаульцев

Рассказываем, на что стоит обратить внимание, чтобы оставаться стильным даже в +30° C.

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порадовал барнаульцев прогнозом погоды. Модницы с нетерпением ждут жаркие дни, ведь за прошедшие им вряд ли удалось показать все наряды.

Летящие ткани, модные сумочки, изящные босоножки, очаровательные летние шляпки — всё это так долго ждало своего времени. Но у некоторых с приходом жары совершенно теряется чувство меры, вкуса и стиля. Из года в год на улицах Барнаула встречаются девушки, совершающие одни и те же ошибки, способные испортить даже самый удачный образ. Мода в современном мире, конечно, стала весьма терпима к антитрендам, однако неизменным остаётся одно: мелочи решают всё!

1. Обилие цветочных принтов

В сезоне лето-2021 цветочные принты являются одним из главных трендов. Флористический узор до XVIII века имел чисто символическое значение. Дамы, украшая одежду цветочными узорами, вкладывали в них определённый смысл. Сегодня такие тайные сигналы уже не котируются, но увлекаться и совмещать в одном наряде сразу все вещи с актуальным принтом не стоит. Комбинируйте такие предметы гардероба с однотонными вещами, чтобы избежать модного провала.

2. Пляжные шорты и вьетнамки на улицах города

Жара на подступах к Барнаулу. Но это не значит, что пляжное настроение уместно в центре города. Лёгкие полупрозрачные распашонки, парео, ультракороткие шорты просто не созданы для городских джунглей. Лучше поберечь их для отдыха за городом. В качестве альтернативы можно купить открытые босоножки-шлёпки, выбрать шорты и юбки чуть выше колена.

3. Вечерние туфли с шортами

Миксовать разные стили нужно с большой осторожностью. Это модно, но во всём есть свои законы. Высокие шпильки идеально подходят к вечернему платью. Если хочется модно выглядеть в стиле гранж, то шорты с вечерними туфлями скорее сделают образ совершенно нелепым. К шортам лучше добавить потёртые кеды.

Фото: mirtesen.ru

4. Слишком много аксессуаров

За окном то тучи, то солнце. Особенно в пасмурные дни барнаульские модницы жаждут надеть яркие аксессуары, ведь лето так быстро пролетает. Нередко на улицах города можно встретить девушек, наряд которых изобилует множеством браслетов на обеих руках, кучей кулонов на шее, на голове — заколки и бантики. Про аксессуары можно разговаривать очень долго. Ведь именно они могут как испортить, так и создать потрясающе стильный образ. Сама Коко Шанель говорила, что перед выходом на улицу нужно посмотреть на себя в зеркало и снять один аксессуар или предмет одежды.

Фото: m.nn.ru

5. Короткий топ

В коротких блузах нет ничего плохого, их вполне можно надевать в курортные места, но никак не в городе! Оголённый живот только лишь сделает образ непристойным и грубым.

О мужском летнем гардеробе

Что касается летнего обличья мужчин, то здесь «запретных» пунктов не так много. Однако грубые преступления против мужской моды на улицах Барнаула встречаются нередко. К ним относятся:

1. Неудачные сочетания обуви и носков.

Носки, диссонирующие с цветом брюк, носки, натянутые до колен, а особый «шик» — сланцы и носки. В современном мире сочетание сандалий и носков считается дурным тоном и смотрится нелепо.

2. Сетчатые майки, голый торс и подобные вариации.

Никогда не ходите с голым торсом по городу, даже если сам Арни будет вам завидовать. Это просто неприлично. Наденьте лучше лёгкую футболку. Также, по мнению женщин, мужчин точно не украшают туфли в сочетании со спортивным костюмом, футболка, заправленная в брюки и кепка-утконос.

3. Рубашка с коротким рукавом и галстук

Рубашка с коротким рукавом — это неофициальный элемент гардероба, поэтому старайтесь не соединять её с официальными вещами, аксессуарами и галстуком. Наиболее приемлемый вариант — рубашка без пиджака и без галстука. Впрочем, в дресс-коде компании может быть обозначено, что в жаркую погоду разрешено надевать под костюм рубашку с коротким рукавом и галстук, но пиджак снимать нельзя.