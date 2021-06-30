Президент ответил на вопрос о ценах на продукты в России

Сегодня, 30 июня 2021 года, проходит прямая линия с Владимиром Путиным.

Фото: скриншот трансляции

Отвечая на вопрос о ценах на продукты, Президент сказал, что мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет.

По его словам, России не хватило своей продукции, поэтому овощи стоят дороже эквадорских бананов.

«Надеюсь, что в этом году хватит, а цены на фрукты и овощи в России снизятся благодаря новому урожаю», — сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров.

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