Путин ответил на вопрос о режиме обучения школьников в 2021–2022 годах

Об этом он сообщил в рамках прямой линии 30 июня 2021 года.

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Вопрос о режиме обучения школьников в 2021–2022 годах задал ученик третьего класса. Владимир Путин сказал, что на этот вопрос у него нет полноценного ответа, так как неизвестно, какой будет ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме», — отметил Президент.

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