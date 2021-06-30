Рекомендации Роспотребнадзора для тех, кто прошёл вакцинацию

После вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо внимательно отнестись к своему здоровью.

Фото: pixabay.com

Об этом ещё раз напомнили на сайте ведомства.

У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — появится ломота в мышцах, слабость, головная боль, повысится температура и др. Такая реакция встречается не у всех, но если она есть — это нормально. Если вы плохо переносите такое состояние, можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В ближайшие три дня после прививки Роспотребнадзор не рекомендует интенсивные физические нагрузки, сауну, также необходимо ограничить приём алкоголя.

Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35–42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, — подчёркивают специалисты.

Фото: pixabay.com

В период выработки иммунитета следует носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор ещё раз напоминает, что вакцинация не создаёт дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин, а также их будущих детей.

Не берите на веру сомнительные факты о последствиях вакцинации, которые распространяют лжеспециалисты в социальных сетях и мессенджерах.

Прививаясь от коронавируса, вы не только защищаете себя, но и проявляете ответственность по отношению к близким, семье и коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась.